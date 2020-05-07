Uber звільняє тисячі співробітників через падіння попиту на послуги

Компанія Uber звільняє 14% свого персоналу в зв'язку зменшенням попиту на послуги таксі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У середу, 6 травня, Uber заявила, що скорочує близько 3700 осіб з числа співробітників підтримки клієнтів. Це близько 14% від загальної кількості.

“Такі дні є жорстокими. Я щиро шкодую про те, що ми робимо це, так само, як і розумію, що це зробити необхідно”, — написав генеральний директор компанії Дара Хосровшахі в електронному листі звільненим співробітникам.

За словами гендиректора, цей крок — один з багатьох, які компанії доводиться приймати, щоб знайти баланс між доходами і витратами бізнесу.

Аналітик Деніел Айвз зазначив, що зараз скорочення штату — “необхідний крок” для Uber.

“Бізнес-модель Uber, ймовірно, буде виглядати дещо інакше протягом наступних кількох років (принаймні), і компанія має раціоналізувати затрати, щоб зосередитися на досягненні прибутковості в цьому стані “нової нормальності”, — вважає він.

Варто зазначити, що на тлі кризи акції Uber впали майже на 4%.