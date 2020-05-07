Covid-19 Україна

оновлено 07.05.2020 о 01:02

Всього:

13184(+487)

Хворіють:

10760(+487)

Вилікувались:

2097

Померло:

327(+11)

07 травня

01:38 ОПЗЖ збирається влаштувати святкування 9 травня в Україні
01:22 Uber звільняє тисячі співробітників через падіння попиту на послуги
00:52 Новий комедійний серіал про космічні війська США від Netflix: перший трейлер
00:41 Медсестра-супергерой: Бенксі створив нову картину в англійській лікарні
00:25 Фільм Тома Круза знімуть на МКС — NASA

06 травня

23:59 Ніколас Кейдж зіграє власника зоопарку в новому серіалі «Король тигрів»
23:31 На межі банкрутства: аеропорт «Київ» звернувся до Зеленського та Шмигаля по допомогу
23:13 На кар’єрі під Харковом групу дітей засипало піском, є жертви
22:50 У Tinder з’являться відеочати
22:32 В Україні можуть запровадити «паспорти здоров’я»: що це значить
22:07 РНБО просить Кабмін розширити держрезерв продовольства
21:48 Поліції Польщі та Швейцарії ліквідували кіберзлочинне угруповання InfinityBlack
21:16 Венедіктова змінила атестацію: прокурори будуть призначати прокурорів
21:00 До 2070 року понад 3 млрд людей житимуть в умовах екстремальної спеки, — дослідження
Ексклюзив
20:54 У Харкові не відкриють метро без рішення Кабміну
20:26 У 43 штатах США планують послабити карантин
20:24 Зеленський пригрозив звільнити голів ОДА, які не погасять заборгованість перед медиками
20:20 В Італії вилікувалися від коронавірусу рекордна кількість людей
20:01 Зеленський відповів на петицію щодо звільнення голови ОПУ Єрмака
19:41 У Греції 400 осіб влаштували вечірку: поліція застосувала сльозогінний газ
19:38 Метро Нью-Йорка вперше за 115 років повністю закрили задля дезінфекції: фото
Ексклюзив
19:19 Гладковський подав позов до ЗМІ про захист честі і гідності
19:13 Селена Гомес стане ведучою кулінарного шоу
19:00 Російський мільярдер наклав на себе руки
18:40 У спортсменів з Франції після ігор в Ухані в жовтні 2019 року були симптоми COVID-19
18:28 Пацієнтів перед плановими операціями тестуватимуть на коронавірус, — МОЗ
18:23 Міністр економіки обговорив з представником США зняття карантину
18:11 Віртуальна зустріч Шмигаля та Меркель відбудеться 12 травня
18:10 Німеччина продовжує пом’якшення карантину: відкрили всі магазини
18:05 Nike передасть медпрацівникам «неслизькі» кросівки та спеціальні футболки
18:03 Країни Балтії відкриють кордони для громадян регіону
17:40 Україна ініціювала залучення переселенців до переговорів ТКГ у Мінську
17:31 Завтра в Україні очікуються значні дощі
17:21 СБУ затримала російського агента
17:00 Найбільше дітей з COVID-19 – у Чернівецькій області та Києві, – МОЗ

Uber звільняє тисячі співробітників через падіння попиту на послуги

Компанія Uber звільняє 14% свого персоналу в зв'язку зменшенням попиту на послуги таксі.

Четвер, 7 травня 2020, 01:22

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У середу, 6 травня, Uber заявила, що скорочує близько 3700 осіб з числа співробітників підтримки клієнтів. Це близько 14% від загальної кількості.

“Такі дні є жорстокими. Я щиро шкодую про те, що ми робимо це, так само, як і розумію, що це зробити необхідно”, — написав генеральний директор компанії Дара Хосровшахі в електронному листі звільненим співробітникам.

За словами гендиректора, цей крок — один з багатьох, які компанії доводиться приймати, щоб знайти баланс між доходами і витратами бізнесу.

Аналітик Деніел Айвз зазначив, що зараз скорочення штату — “необхідний крок” для Uber.

“Бізнес-модель Uber, ймовірно, буде виглядати дещо інакше протягом наступних кількох років (принаймні), і компанія має раціоналізувати затрати, щоб зосередитися на досягненні прибутковості в цьому стані “нової нормальності”, — вважає він.

Варто зазначити, що на тлі кризи акції Uber впали майже на 4%.

Теги: Uber, кризис, сокращение штата

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!