Uber звільняє тисячі співробітників через падіння попиту на послуги

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У середу, 6 травня, Uber заявила, що скорочує близько 3700 осіб з числа співробітників підтримки клієнтів. Це близько 14% від загальної кількості.
“Такі дні є жорстокими. Я щиро шкодую про те, що ми робимо це, так само, як і розумію, що це зробити необхідно”, — написав генеральний директор компанії Дара Хосровшахі в електронному листі звільненим співробітникам.
За словами гендиректора, цей крок — один з багатьох, які компанії доводиться приймати, щоб знайти баланс між доходами і витратами бізнесу.
Аналітик Деніел Айвз зазначив, що зараз скорочення штату — “необхідний крок” для Uber.
“Бізнес-модель Uber, ймовірно, буде виглядати дещо інакше протягом наступних кількох років (принаймні), і компанія має раціоналізувати затрати, щоб зосередитися на досягненні прибутковості в цьому стані “нової нормальності”, — вважає він.
Варто зазначити, що на тлі кризи акції Uber впали майже на 4%.
- Сервіс UberEats припинить роботу в Україні вже з 3 червня 2020 року.
- Раніше повідомлялося, що Airbnb та TripAdvisor були змушені скоротити по 25% своїх працівників у зв’язку з кризою.