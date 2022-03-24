Про це повідомляє BBC.
Свою заяву про буцімто влучання гіперзвукової високоточної ракети “Кинджал” у склад боєприпасів Генштаб РФ вирішив підкріпити “відеодоказом”. Але мешканці Івано-Франківську підмітили цікавий факт – на відео сніг є, а в реальності немає.
Більш того, відзняти подібний матеріал у РФ не було б можливості навіть за умови використання передових російських розробок – БПЛА “Оріон” і “Орлан-10”. Адже склад розташований за 350 кілометрів від кордону з Білоруссю, а безпілотники не дозволяють передавати інформацію в режимі реального часу на такій відстані.
Натомість місцевість із відео міноборони упізнали мешканці Харківщини. Тільки от там був не склад боєприпасів, а ферма або курник. У підтвердження цьому видання The War Zone опублікувало знімки за 12 березня 2022 року. Тобто за тиждень до публікації відео та розповсюдження інформації про застосування “Кинджала”. На той час ферма вже була частково знищена.
Нетипово відреагували у Міністерстві оборони України. Якщо зазвичай дані про втрати оголошують обережно, то того разу представник командування повітряних сил України Юрій Ігнат одразу ж заявив, що влучання було. Але те, що це саме “Кинджал” не підтвердив.
Американські та британські військові аналітики все ж припускають, що Росія могла застосувати “Кинджал”, але вважають, що вона мала не військово-тактичну, а швидше, політичну мету – показати НАТО готовність до ескалації.
“Використання такої дорогої, рідкісної та високотехнологічної системи для ураження складу боєприпасів, швидше за все, сигналізувало та демонструвало намір та здатність до ескалації, а не прагнення до досягнення конкретної воєнної мети”, – зазначили у пресслужбі американського аналітичного центру “Інститут з вивчення війни”.
- Нагадаємо, за даними Інституту масової інформації, протягом місяця з початку повномасштабного російського вторгнення РФ скоїла 148 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.
- Вночі, 24 березня, кораблі Чорноморського флоту РФ випустили крилату ракету “Калібр” по центру Харкова.
- Також Харків з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Вже зруйновано 600 багатоповерхівок, п’ять десятків шкіл на 7 лікарень.