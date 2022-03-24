18 березня РФ "відзвітувала" про нібито успішне влучання гіперзвукової високоточної ракети "Кинджал" у склад боєприпасів української армії в Івано-Франківську. Відповідне відео почали поширювати у соцмережах. І чим більше людей його побачили, тим більше розбіжностей з реальністю було знайдено.

Про це повідомляє BBC.

Свою заяву про буцімто влучання гіперзвукової високоточної ракети “Кинджал” у склад боєприпасів Генштаб РФ вирішив підкріпити “відеодоказом”. Але мешканці Івано-Франківську підмітили цікавий факт – на відео сніг є, а в реальності немає.

Більш того, відзняти подібний матеріал у РФ не було б можливості навіть за умови використання передових російських розробок – БПЛА “Оріон” і “Орлан-10”. Адже склад розташований за 350 кілометрів від кордону з Білоруссю, а безпілотники не дозволяють передавати інформацію в режимі реального часу на такій відстані.

Натомість місцевість із відео міноборони упізнали мешканці Харківщини. Тільки от там був не склад боєприпасів, а ферма або курник. У підтвердження цьому видання The War Zone опублікувало знімки за 12 березня 2022 року. Тобто за тиждень до публікації відео та розповсюдження інформації про застосування “Кинджала”. На той час ферма вже була частково знищена.

Нетипово відреагували у Міністерстві оборони України. Якщо зазвичай дані про втрати оголошують обережно, то того разу представник командування повітряних сил України Юрій Ігнат одразу ж заявив, що влучання було. Але те, що це саме “Кинджал” не підтвердив.

Американські та британські військові аналітики все ж припускають, що Росія могла застосувати “Кинджал”, але вважають, що вона мала не військово-тактичну, а швидше, політичну мету – показати НАТО готовність до ескалації.