Союз європейських футбольних асоціацій офіційно припиняє Лігу чемпіонів і Лігу Європи через епідемію китайського коронавірусу.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

“У світлі подій, пов’язаних з поширенням COVID-19 в Європі і відповідних рішень, прийнятих різними урядами, всі клубні змагання УЄФА, заплановані на наступному тижні, відкладаються”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що перенесені на невизначений термін будуть всі матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також матчі Юнацької ліги УЄФА.

Про те, коли матчі відбудуться, поки не повідомлялося.

“У вівторок, 17-го березня, УЄФА проведе спеціальну конференцію, присвячену реакції європейського футбольного співтовариства на поширення коронвірусу”, – повідомили в футбольному союзі.