Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
“У світлі подій, пов’язаних з поширенням COVID-19 в Європі і відповідних рішень, прийнятих різними урядами, всі клубні змагання УЄФА, заплановані на наступному тижні, відкладаються”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що перенесені на невизначений термін будуть всі матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також матчі Юнацької ліги УЄФА.
Про те, коли матчі відбудуться, поки не повідомлялося.
“У вівторок, 17-го березня, УЄФА проведе спеціальну конференцію, присвячену реакції європейського футбольного співтовариства на поширення коронвірусу”, – повідомили в футбольному союзі.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.