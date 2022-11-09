Угорщина не підтримала пакет допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року. Країна заявила міністрам фінансів ЄС, що проти необхідних змін стосовно підготовки допомоги.

Про це повідомило Bloomberg.

Заява від Угорщини пролунала під час зустрічі в Брюсселі. Європейська комісія пропонувала надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі. Така ініціатива потребує використання додаткового обсягу, який є в бюджеті ЄС.

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив колегам, що не підтримає такого варіанту.

Для ухвалення допомоги необхідна одностайна підтримка 27 урядів.

Bloomberg писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що країна виступатиме проти плану довгострокової фінансової підтримки України. Пропозиція для України з’явилася, коли Будапешт намагається отримати кошти для відновлення, які затримали через суперечку щодо верховенства права.

“Раніше Угорщина підтримала рішення ЄС спільно залучити борг для фінансування відновлення блоку після пандемії COVID-19, але вона ще не отримала свою частку цих коштів”, — йдеться у повідомленні.

Він додав, що Угорщина надала підтримку Києву на двосторонній основі і буде продовжувати це робити. Утім, країна виступила проти будь-яких спільних запозичень ЄС у цій сфері.

Зокрема він знову критикував санкції проти Росії, повторивши наративи, що вони нібито не завдають шкоди Москві та найбільше б’ють виключно по європейцях.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала суттєвий фінансовий пакет від ЄС по 1,5 мільярда євро щомісяця, загальним обсягом до 18 мільярдів євро.