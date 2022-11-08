Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американська підтримка України є "непохитною" і триватиме "до перемоги нації у цій війні".

Про це інформує CNN.

Під час неоголошеної поїздки до Києва вона зазначила, що Захід був єдиний з першого дня, і ми немає жодних тріщин у цій єдності.

“Європа єдина. НАТО єдине. Ми мали двопартійну підтримку в Сполучених Штатах щодо підтримки України”, – наголосила Томас-Грінфілд.

За її словами, підтримка України непохитна, і Захід продовжуватиме бути єдиними до перемоги України, і поки РФ не виведе свої війська з території України.

Відповідаючи на запитання щодо повідомлень про те, що офіційні особи США закликали Україну показати, що вони все ще відкриті для дипломатичних переговорів з РФ, на тлі побоювань, що суспільна підтримка військових зусиль країни може ослабнути, Томас-Грінфілд заперечила.

“Ми чітко висловилися”, — пояснила вона. “Жодних переговорів, в яких Україна не є керівним кріслом. Жодних переговорів про Україну без України”.

Міжнародна спільнота, за її словами, “хоче справедливості для народу України”.

Тож будь-які переговори, які відбуваються, мають відбуватися за головуванням України. Саме українці повинні визначити, коли вони будуть готові до цих переговорів, “за підтримки міжнародного співтовариства, дотримуючись хартії, яку РФ порушила”.

8 листопада до Києва приїхала представниця США при ООН амбасадорка Лінда Томас-Грінфілд. Вона перебуває в Україні, щоб продемонструвати непохитну підтримку Сполучених Штатів України.

Раніше стало відомо, що адміністрація Байдена приватно заохочує лідерів України дати сигнал про відкритість для переговорів з РФ та відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, якщо президент РФ Володимир Путін не буде усунений від влади.

Попри те, що західні дипломати вважають, що Вашингтон і його союзники не бачать перспектив швидкого припинення війни в Україні шляхом переговорів, враховуючи високі ставки для Москви та Києва, а також той факт, що обидві сторони вірять, що можуть перемогти. Водночас Організація Північноатлантичного договору та її члени заявляють, що вони сповнені рішучості продовжувати надавати економічну та військову допомогу Україні, оскільки вона бореться за те, щоб звести нанівець минулі успіхи військ РФ, та покарати Москву санкціями за її напад на її меншого сусіда.