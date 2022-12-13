Про це повідомляє пресслужба Ради Євросоюзу.

Посол Угорщини підтримав цей план на засіданні Комітету постійних представників при Раді ЄС. Водночас це рішення необхідно буде підтвердити у Європейському парламенті. Ймовірно, це відбудеться наступного тижня.

Крім того, посли погодилися частково розблокувати кошти для Угорщини за програмами Recovery and Resilience Facility та регіональної політики.

Завдяки чому Угорщина зможе отримати близько 12 мільярдів євро. Варто зауважити, що частина коштів все ще заблокована, однак посли знизили її частку з 65 до 55%.

ДОВІДКА: 6 грудня на засіданні Ради ЄС Угорщина висловилася проти ухвалення рішення щодо виділення Україні 18 млрд євро фінансової допомоги у 2023 році.