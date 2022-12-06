Про це повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк у Twitter та “Інтерфакс-Україна”.
Він зазначив, що на зустрічі міністрів фінансів ЄС в Брюсселі не було надано “зеленого світла” щодо 18 мільярдів євро для України.
Міністри проголосували кваліфікованою більшістю макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.
За його словами, Угорщина все ще блокує рішення, аби забезпечити свої власні кошти ЄС: “Дуже емоційні дебати, в яких Будапешт був розкритикований усіма, але безрезультатно”, — додав Джозвяк.
Як пише “Інтерфакс-Україна”, голова засідання, міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, коментуючи цю ситуацію, сказав: “На жаль, ми не змогли прийняти пакет у цілому. Проте це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну”.
- З боку Угорщини “аморально” затримувати угоду з Європейським Союзом щодо фінансування України на 2023 рік, щоб отримати схвалення плану відновлення Будапешта та мільярди з бюджету ЄС, заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.
- В Європейській комісії запропонували заморозити надання Угорщині 7,5 мільярда євро з фондів ЄС. Пропозиція надійшла через проблеми з верховенством права.
- Раніше Угорщина погодилася на фінансову допомогу Україні у межах пакета Євросоюзу на 18 млрд євро. Країна схвалила виділення 187 млн євро свого внеску.