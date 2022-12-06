Сьогодні, 6 грудня на засіданні Ради ЄС Угорщина висловилася проти ухвалення рішення щодо виділення Україні 18 млрд євро фінансової допомоги у 2023 році.

Про це повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк у Twitter та “Інтерфакс-Україна”.

Він зазначив, що на зустрічі міністрів фінансів ЄС в Брюсселі не було надано “зеленого світла” щодо 18 мільярдів євро для України.

Міністри проголосували кваліфікованою більшістю макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.

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За його словами, Угорщина все ще блокує рішення, аби забезпечити свої власні кошти ЄС: “Дуже емоційні дебати, в яких Будапешт був розкритикований усіма, але безрезультатно”, — додав Джозвяк.

Як пише “Інтерфакс-Україна”, голова засідання, міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, коментуючи цю ситуацію, сказав: “На жаль, ми не змогли прийняти пакет у цілому. Проте це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну”.