З боку Угорщини "аморально" затримувати угоду з Європейським Союзом щодо фінансування України на 2023 рік, щоб отримати схвалення плану відновлення Будапешта та мільярди з бюджету ЄС, заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

Про це інформує Reuters.

Угорщина блокує план ЄС щодо надання наступного року 18 мільярдів євро фінансової допомоги постраждалій від війни Україні через бюджет ЄС, що зробить виплати регулярними та передбачуваними, що дозволить київській адміністрації планувати витрати.

Офіційні особи ЄС зазначають, що для зняття свого вето Будапешт хоче схвалити план (RRP) витратити 5,8 мільярда євро з фонду ЄС для відновлення своєї економіки після пандемії. Якщо не буде схвалення до кінця року, 70% готівки зникне.

Окрім цього, дипломати та офіційні особи ЄС пояснюють, що Будапешт може захотіти, аби міністри фінансів ЄС заморозили для Угорщини меншу суму коштів ЄС, ніж 7,5 мільярда, рекомендовані Комісією минулого тижня.

Комісія рекомендувала міністрам заморозити гроші, оскільки побоюється, що вони матимуть нецільове спрямування через невирішені проблеми верховенства права та корупції на високому рівні в Угорщині.

“Існують дискусії про те, як розв’язати три питання: одне — це верховенство права, інше – RRP і третє — підтримка України”, – зауважила Скайсте. “Це аморально з боку Угорщини блокувати підтримку України і пов’язувати це з питаннями, які кардинально на іншому рівні. Одне питання – план РРП і гроші на реформи, а інше питання – допомогти Україні, яка страждає, яка воює і де гинуть люди. Це просто аморально ставити все на один рівень”, – констатувала вона.

Чи голосуватимуть міністри фінансів ЄС завтра за рекомендації Комісії щодо плану відновлення та заморожування коштів для Угорщини разом зі схемою фінансування ЄС для України, буде вирішено у вівторок вранці після раунду переговорів між міністрами, повідомили дипломати.

Один із варіантів полягає в тому, що міністри відкладуть голосування з усіх цих питань до наступного тижня і попросять Комісію надати швидкий огляд останніх заходів, вжитих Угорщиною для усунення стурбованості ЄС щодо верховенства права та корупції.

Якби перевірка показала, що Угорщина досягла значного прогресу, міністри могли б схилитися до зменшення суми грошей із бюджету ЄС, які Комісія хоче заморозити, що було б перемогою для Будапешта.

Якщо ж Угорщина продовжить блокувати фінансування для України, інші уряди ЄС можуть погодитися надати гроші іншим шляхом, як вони вже робили цього року, зазначила міністерка.