Джерело: національний телемарафон.

Лубінець закликав всіх партнерів, які можуть повернути українців з Росії або тимчасово окупованої території України, приєднуватися до мирних ініціатив.

“Угорщина робила це абсолютно таємно, без жодного інформування української сторони, що вже є порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій”, — сказав він.

Омбудсмен зазначив, що переміщати військовополонених дозволено виключно після того, як була поінформована країна, звідки вони походять.

“Ми звикли, що росіяни порушують все, що тільки прийнято у світі. Але що це настільки відкрито і свідомо може зробити країна, яка входить до складу ЄС і НАТО — напевно, для нас це стало здивуванням і несподіванкою”, — додав Лубінець.

Для того, аби перевірити умови перебування українців, наша сторона звернулася до угорського омбудсмена, але відповіді не отримала. Також до полонених не пускають українських дипломатів. Українцям обмежили коло спілкування та не дають мобільні телефони, щоб повідомили рідним, чи перебувають вони у безпеці.

За його словами, уряд України вже знає місцеперебування восьми військових, але публічно про це не оголошують. Ще трьох вдалося повернути в Україну, заявляв речник МЗС України Олег Ніколенко. Київ хоче, аби Будапешт офіційно прокоментував цю ситуацію.

“Ви, напевно бачили, що вже двічі зробили заяву в угорському уряді, що вони не мають до цього стосунку, що це нібито якась ініціатива окремого віцепрем’єра. Я думаю, що від самого початку це планувалося як інформаційна спецоперація проти України спецслужбами РФ, у тому числі із залученням угорської сторони”, — сказав він.

На його думку, реакція України розбила всі плани противника, але “це не означає, що вони зупинилися”. Дмитро Лубінець вважає, що “вони будуть продовжувати шукати нові можливості для дискредитації української влади, так і України у цілому як держави”.

Передумови

За посередництва Російської православної церкви (РПЦ) до Угорщини переправили 11 українських військовополонених. Українська сторона дізналася про передачу своїх громадян до третьої країни зі ЗМІ, оскільки уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Нині МЗС України вимагає допустити консула до полонених, яких Будапешт утримує в ізоляції.

Своєю чергою, речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Київ дізнався про передачу 11 українців угорського походження з публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини. 9 червня до Міністерства запросили тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

За словами в радника Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Івана Ангеліни в коментарі “Суспільному“, нині невідомо, на яких підставах військові перебувають в Угорщині, і чому їх не відпускають в Україну.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час обговорення у Парламенстькій асамблеї Ради Європи заявив, що Будапешт не причетний до ввезення в їхню країну 11 українських військовополонених. Нібито громадян передали релігійні організації, але державу до цього не залучено.