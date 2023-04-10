В Угорщині вирішили посилити контроль за транзитними перевезеннями територією країни українського зерна. У Будапешті хочуть переконатися, чи дійсно продукція потрапляє до країн призначення, а не залишається на ринках Центральної Європи.

Про це повідомило Anadolu.

Стосовно посилення контролю заявив керівник Міністерства сільського господарства Угорщини Іштван Надь. Він зазначив, що захід необхідний для інтересів європейських фермерів. За його словами, аграрії зазнають збитків внаслідок постачання на місцеві ринки української агропродукції за демпінговими цінами, тобто нижчими, ніж на національному ринку.

Іштван Надь підкреслив, що Європейська комісія висловилася проти загального відновлення мит на сільськогосподарську продукцію з України. У зв’язку з цим Угорщина виступила з ініціативою щодо відновлення, принаймні тимчасово, мит та кількісних обмежень на імпорт українського зерна та олійних культур.