Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постійна критика Заходом в демократичних і культурних питаннях змушує уряд невеликої європейської країни неохоче надавати підтримку в практичних питаннях, зокрема в посиленні НАТО проти Росії.

Про це повідомляє AP.

Сійярто зауважив, що його країна не голосувала за те, чи дозволити Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО, оскільки угорським законодавцям набридла критика цих країн внутрішніх справ Угорщини.

Законодавці від правлячої партії планують 27 березня проголосувати за запит Фінляндії, але останніми місяцями “виникло серйозне занепокоєння” щодо Фінляндії та Швеції в основному “через дуже зневажливу поведінку політичних еліт обох країн стосовно Угорщини”.

Ви знаєте, коли фінські та шведські політики ставлять під сумнів демократичний характер нашої політичної системи, це дійсно неприйнятно”, – пояснив він.

Час голосування щодо Швеції передбачити ще складніше, зазначив Сійярто.

ЄС, до складу якого входить 21 країна НАТО, заморозив мільярдні кошти для Будапешта та звинуватив прем’єр-міністра-популіста Віктора Орбана у придушенні свободи ЗМІ. Адміністрацію Орбана також звинувачують у толерантному ставленні до вкоріненої культури корупції.

У резолюції Європейського парламенту законодавці ЄС 2022 року оголосили, що Угорщина стала “гібридним режимом виборчої автократії” під націоналістичним урядом Орбана, і що підрив демократичних цінностей блоку “вивів Угорщину зі спільноти демократій”.

Ця критика викликала заперечення та “ускладнила уряду підтримку заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО”, заявив глава МЗС. Своєю чергою, в ЄС наполягають на тому, що Угорщина просто намагалася отримати вигідні поступки.

Коли мовилося про вторгнення Росії в Україну, Сійярто зауважив, що виступи його країни за мир “не означають погодження з тим, що Росія збереже територію, яку вона зараз контролює”.

Що стосується відносин зі Сполученими Штатами, Сійярто сказав, що вони пережили розквіт за колишнього президента Дональда Трампа, зауваживши, що уряду складніше за президента Джо Байдена.

Ключем до цих відносин було прийняття Трампом політики Угорщини щодо власних громадян. Уряд заборонив ділитися матеріалами з неповнолітніми, які він вважає проявом або пропагандою гомосексуалізму або зміни статі. Правозахисні групи та політики з усієї Європи засудили закон як напад на ЛГБТ-спільноту Угорщини.

Він також зазначив, що ставлення Трампа до Росії сьогодні було б більше сприйняте деякими сторонами. Під час перебування Трампа в Білому домі Росія не починала “жодних нападів на когось”, пояснив свої слова Сійярто.