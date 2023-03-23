Глава офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш заявив, що Угорщина не буде арештовувати президента РФ Володимира Путіна, якщо він в’їде в країну попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Про це інформує Reuters.

Нагадаємо, що 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з території України до Росії.

За словами Гергеля Гуляша, арешт Путіна нібито не матиме законних підстав. Хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут, який визначає дії Міжнародного кримінального суду (МКС).

Відповідаючи на запитання, чи заарештують президента РФ Володимира Путіна, якщо він приїде до Угорщини, глава адміністрації Орбана Гергель Гуляш сказав, що Римський статут не вбудований в угорську правову систему.

“Ми можемо посилатись на угорське законодавство і з огляду на це – ми не можемо заарештувати президентка РФ… оскільки статут МКС не був впроваджений в Угорщині. Уряд не сформував позиції щодо ордера на арешт Путіна”, – сказав глава офісу прем’єр-міністра Угорщини.

На його думку, ці рішення “не найвдаліші, оскільки вони ведуть у бік подальшої ескалації, а не до миру”.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.

Як повідомляється, цей крок, своєю чергою, зобов’язує 123 країни-члени суду заарештувати Путіна та передати його до Гааги, якщо президент Росії ступить на їх територію. “Я вважаю, що кожен учасник суду повинен виконати свій обов’язок”, – сказав Блінкен, відповідаючи на запитання сенатора США Ліндсі Грема, чи заохочуватиме він європейських союзників “здати” Путіна.

Зауважимо, що Сполучені Штати не є учасниками МКС. Проте президент США Джо Байден наголосив, що ордер “був виправданим”.