Джерело: Міністерство фінансів України.
Зазначені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” PEACE та дозволять залучити додаткове кредитне фінансування Світового банку (під гарантію Великої Британії) у сумі 500 мільйонів доларів.
Загальний обсяг коштів під гарантії Великої Британії в межах проєкту PEACE становить 2 млрд доларів.
Кошти позики будуть спрямовані на оплату праці працівників державних органів небезпекового сектору, у тому числі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівників бюджетних установ освітньої сфери (педагогічних працівників та працівників ЗВО), на щомісячні пенсійні виплати та виплати за окремими програми державної соціальної допомоги, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
“Ми вдячні Уряду Великої Британії та команді Світового банку за тривалу співпрацю та надважливу фінансову підтримку. Зазначені кошти є ще одним вагомим внеском для підтримки економічної та фінансової стабільності в Україні. Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат працівників державних органів, соціальних та пенсійних виплат, оплату медичних послуг за програмою медгарантій”, – зазначив очільник Мінфіну Сергій Марченко.
- До державного бюджету надійшли кошти від Світового банку у розмірі 63 млн євро, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці співробітників державних органів та педагогів.
- До 2027 року Європейський Союз покриє 45% всіх потреб щодо фінансування відновлення України.
- Європейський інвестиційний банк виділить 840 мільйонів євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.