Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та керуюча директорка Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б'єрде підписали угоду про залучення додаткового кредитного фінансування у сумі 500 млн доларів під гарантію Великої Британії у межах конференції з відновлення України в Лондоні.

Джерело: Міністерство фінансів України.

Зазначені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” PEACE та дозволять залучити додаткове кредитне фінансування Світового банку (під гарантію Великої Британії) у сумі 500 мільйонів доларів.

Загальний обсяг коштів під гарантії Великої Британії в межах проєкту PEACE становить 2 млрд доларів.

Кошти позики будуть спрямовані на оплату праці працівників державних органів небезпекового сектору, у тому числі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівників бюджетних установ освітньої сфери (педагогічних працівників та працівників ЗВО), на щомісячні пенсійні виплати та виплати за окремими програми державної соціальної допомоги, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

“Ми вдячні Уряду Великої Британії та команді Світового банку за тривалу співпрацю та надважливу фінансову підтримку. Зазначені кошти є ще одним вагомим внеском для підтримки економічної та фінансової стабільності в Україні. Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат працівників державних органів, соціальних та пенсійних виплат, оплату медичних послуг за програмою медгарантій”, – зазначив очільник Мінфіну Сергій Марченко.