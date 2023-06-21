До державного бюджету надійшли кошти від Світового банку у розмірі 63 млн євро, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці співробітників державних органів та педагогів.

Джерело: пресслужба Мінфіну

“19 червня до Державного бюджету України від Світового банку надійшло фінансування у розмірі 63 млн євро”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, у межах проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).

Як пояснили у відомстві, строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків Держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року.

Раніше Україна та Світовий банк обговорили існуючі проєкти та процес підготовки нових системних проєктів відбудови, згідно визначених пріоритетів звіту RDNA2.

Варто додати, що ЄС працює над чотирирічним планом фінансової допомоги Україні на десятки мільярдів євро, намагаючись поставити свою підтримку виснаженій війною країні на стабільнішу основу.

Зауважимо, до 2027 року Європейський Союз покриє 45% всіх потреб щодо фінансування відновлення України.

Водночас Європейський інвестиційний банк виділить 840 мільйонів євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.