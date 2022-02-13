Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна знаходиться у найсильнішій з 2014 року економічній, дипломатичній, військовій позиції та готова до будь-яких сценаріїв.

Ці слова міністра опубліковані на сайті МЗС.

Кулеба наголосив, що фактором стримування РФ від подальшої агресії є болісний пакет санкцій Європейського союзу і США. Ці санкції є результатом роботи дипломатів.

“Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. З нашої ініціативи та завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакета”,— заявив очільник МЗС.

Ці пакети санкції стануть вкрай болісними для Росії, вони завдадуть непоправної шкоди її економіці.

Кулеба, посилаючись на дані, якими він володіє, переконаний: Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій.

Дмитро Кулеба нагадав, що у п’ятницю ввечері він провів три телефонні розмови з главами німецької, європейської та американської дипломатій. Протягом суботи міністр закордонних справ України спілкувався з главою МЗС Молдови, зокрема щодо ситуації в Придністровському регіоні Молдови та з главою турецької дипломатії.

На наступний тиждень також запланована насичена робота з іноземними партнерами: з понеділка прибудуть канцлер Німеччини та міністри закордонних справ. Щодня здійснюватимуться телефонні розмови.