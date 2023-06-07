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Україна готова розглянути звернення про евакуацію цивільних із Бєлгородської області – ГУР

Представник української військової розвідки Андрій Юсов заявив, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних із Бєлгородської області РФ, якщо такі запити надходитимуть.

Середа, 7 червня 2023, 13:32
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Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Юсова.

Активні бойові дії та внутрішні масові заворушення у Бєлгородській області продовжуються. Відтак, громадяни РФ з легіону “Свобода Росії”, Російського добровольчого корпусу (РДК) та частина місцевих мешканців зі зброєю в руках повстала проти злочинної влади Путіна та встановленого нею режиму внутрішньої окупації.

За словами Андрія Юсова, бійці РДК та легіону “Свобода Росії” фактично виконують функцію озброєної самооборони на території Бєлгородської області, де вони захищають власних співвітчизників від злочинного кремлівського режиму.

“Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист”, ― зазначив представник воєнної розвідки. Він також додав, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородської області, якщо такі надходитимуть.

За словами представника української розвідки, бойові дії у Бєлгородські області тривають. Декілька населених пунктів окупаційна російська влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканцях.

Зокрема, Андрій Юсов зауважив, що кількість повстанців, які борються проти режиму Путіна, зростає, а географія їхніх дій розширюється.

“Так звана “Російська Федерація” на сьогодні ― це неспроможна держава, на території якої – безліч конфліктів. Центральна влада ― неадекватна, і події на Бєлгородщині абсолютно це демонструють. Все, що бодай трохи боєздатне, зосереджене на українських територіях, а на території Росії ― безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що такі конфлікти можуть ширитись та набирати масштабів у різних куточках країни, яка називається РФ, в тому числі й в столичному регіоні”, ― підсумував Андрій Юсов.

Теги: Андрій Юсов, Бєлгородська область РФ, воєнна розвідка, Головне управління розвідки міністерства оборони України, ГУР МОУ, легіон "Свобода Росії", протистояння всередині рф, РДК, російсько-українська війна - наслідки, українська розвідка

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