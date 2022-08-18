Про це повідомляє пресслужба Головно управління розвідки МО України.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, РФ має невисокий інтерес щодо певних груп своїх же представників і російських військовополонених. До мобілізованих і військових із території ОРДЛО та представників так званих “ЛНР” та ”ДНР” справді найнижчий інтерес з боку Росії.

“Це ми бачимо на різних етапах ставлення: від того, що вони найгірше навчені, вони у прямому сенсі примусово мобілізовані, найгірше одягнені і з найгіршою зброєю, до питання обміну”, – сказав Андрій Юсов.

Натомість він зазначив, що попри це, переговорний процес щодо питання обміну триває. І наголосив, що обмінний фонд та інші інструменти для повернення українських захисників в Україні достатні. Окрім того, він постійно поновлюється.

Андрій Юсов додав, що у процесі повернення, обмін є лише одним з інструментів повернення українських захисників. Обмінний фонд – це дуже складна, багаторівнева і нелінійна річ, і мовиться не лише про кількість.

“Росія чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, але це не так. Робота над поверненням українських захисників триває, і чекаємо на новини”, – зауважив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.