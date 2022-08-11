Журналісти CNN опублікували результати свого розслідування щодо теракту в тимчасово окупованій Оленівці. Тоді внаслідок вибуху на території колонії загинули та отримали поранення десятки українських військовополонених і РФ одразу ж звинуватила у цьому ЗСУ, мовляв, по колонії завдали удар з американського HIMARS. Однак розслідування журналістів свідчить про протилежне.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

29 липня на території тимчасово окупованої Оленівки (Донецька область) стався вибух у колонії, де утримують українських військовополонених. Як наслідок – десятки українських воїнів, зокрема бійці полку “Азов”, загинули. Ще десяток військовополонених отримали поранення.

Чи не одразу після вибуху на території колонії в Оленівці опинились російські пропагандистські ЗМІ, які показали залишки ракети начебто від американського HIMARS. Україна, за версією подій Кремля, вбила власних солдатів ударом з HIMARS, тому що не хотіла, щоб вони зізналися у воєнних злочинах і щоб відбити бажання інших здаватися.

Посадовець самопроголошеної “Донецької народної республіки” Едуард Басурін заявив, що “після того, як українські військовополонені почали говорити про злочини, які вони вчинили за наказом політичної влади України”, ЗСУ завдали удар по колонії.

Україна рішуче заперечує ці звинувачення, а президент Володимир Зеленський назвав напад “навмисним воєнним злочином росіян”.

Багато в’язнів Оленівського СІЗО, яких видно на відео, належали до полку “Азов”. Їх перевели туди після того, як вони були вимушені здатись у полон росіянам після тривалого захисту заводу “Азовсталь” у Маріуполі. Росіяни глибоко ненавидять “Азов”.

Та чи буде Україна націлюватися на власних воїнів, яких вважають героями за їхній опір на “Азовсталі”?

Розслідування CNN, засноване на аналізі відео та фотографій з місця події, супутникових знімків до і після нападу, а також роботи судово-медичних експертів і експертів зі зброї, дійшло висновку, що російська версія подій є дуже ймовірною вигадкою. Практично немає шансів, що ракета HIMARS завдала шкоди складу, де утримувалися в’язні.

Експерти, з якими консультувався CNN, заперечують завдання удару з HIMARS по Оленівці, однак не можуть точно сказати, що вбило та поранило понад сотню військовополонених. Відсутність доступу до місця інциденту унеможливлює остаточні висновки. Однак експерти зауважили, що більшість ознак вказують на інтенсивний вогонь, і, за словами кількох свідків, не було чутно жодного звуку наближення ракети.

Оленівка, де знаходиться СІЗО, з 2014 року перебуває під окупацією проросійських сил.

Оленівське СІЗО, колись виправна колонія, складається з кількох будинків, оточених стінами. Більшість з цих будинків фактично зруйновані.

Від травня у колонії утримували понад 1000 військовополонених. Багато військовополонених з вище опублікованого відео утримували, у п’яти будівлях.

Однак наприкінці липня близько 200 із них перевели в окрему будівлю, яку видно тут праворуч. Близько 11 вечора 28 липня у будівлі виникла сильна пожежа. Всередині будівлі є докази інтенсивної та масштабної пожежі.

Обгорілі трупи, які CNN розмило на цьому зображенні, можна побачити в їхніх ліжках.

На наступний ранок після вибуху Андрій Лазарєв, який працює на каналі “Звезда” міністерства оборони Росії, вказав на акуратно складені фрагменти, на одному з яких був серійний номер ракети HIMARS у надзвичайно хорошому стані, попри інтенсивну пожежу, яка призвела до обгорілих тіл.

Речник російського міноборони генерал-майор Ігор Конашенков підтвердив цю знахідку, заявивши, що СІЗО “зазнало ракетного удару з американського HIMARS”.

HIMARS — далекобійна та високоточна ракетна система — передана українським військовим США.

Попередні удари ракетами HIMARS залишили воронки, помітні на супутникових зображеннях, а також значні пошкодження. Ці зображення показують наслідки удару українського HIMARS на початку липня, який зруйнував склад у Новій Каховці.

Значно менше руйнувань видно на супутникових знімках обстрілу складу в Оленівці 29 липня.

Кілька експертів зі зброї повідомили CNN, що зображення та відео з Оленівки несумісні з атакою HIMARS.

Експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт, який переглянув зображення та відео наслідків, каже, що будівля з тонкими стінами та металевим дахом, у яку перевели військовополонених, не залишилася б стояти від удару HIMARS.

“На цих відео ніде немає кратера, ліжка не рухалися, стовпи не пошкоджені, але видно значні пошкодження від пожежі. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви побачили б кратери, розбиті стелі та стіни, підірвані тіла”, — сказав він.

Він додав, що ознак суттєвого пошкодження вибухом на будівництві або на тілах практично немає.

Кобб-Сміт також зазначив, що дивним є те, що “залишки HIMARS не були сфотографовані на місці”, адже основним елементом будь-якого розслідування буде збір візуальних доказів залишків боєприпасів там, де вони були знайдені.

Офіційні особи США також відхилили думку про використання HIMARS. Один чиновник сказав CNN: “Це був точно не HIMARS”.

Інший західний чиновник сказав CNN, що “нашим експертам з вибухівки зрозуміло, що це не був удар ззовні фугасною речовиною. Найбільш імовірно, що це була запальна речовина всередині локації”.

Численні аналітики також сказали CNN, що для України не мало б сенсу використовувати ракету HIMARS, якби вона хотіла вразити будівлю. Колонія знаходиться приблизно за 15 кілометрів від лінії фронту, а HIMARS — це дорога зброя, яка використовується для націлювання на великій відстані.

Представник НАТО сказав CNN, що HIMARS не призначений для такого близького наведення. Як і гаубиця, вона розрахована на велику дистанцію.

“Немає сенсу використовувати HIMARS таким чином. В українців є інша зброя для коротких дистанцій”, – сказав він.

Ракету, що летить, на зразок HIMARS, було б чути. Але деякі свідки стверджують, що такого шуму не було. Інна Затолака, мати одного військовополоненого в Оленівці, розповіла CNN, що солдати “не почули удару ракети”. Чи живий син Затолаки – невідомо. Вона підтримує зв’язок з іншими матерями військовополонених.

“Хлопці досить довго пробули в “Азовсталі” і розуміють, як це (ракета – ред.) звучить. Наші сини сказали, що вони навіть не чули удару. Вони не почули вибуху”, – сказала вона.

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила нібито перехоплення двох бойовиків “ДНР” про теракт наступного дня після його скоєння. Один із них сказав, що “не було жодних ознак типового потрапляння снаряда чи чогось подібного – ні свистка, нічого”.

Натомість додав він, на об’єкті пролунало три вибухи.

“Швидше за все, вони заздалегідь влаштували вибух всередині”, – зауважив сепаратист.

CNN не може підтвердити правдивість перехоплення та не має доступу до оригінального запису.

Експерти повідомили CNN, що наявні дані свідчать про раптову та інтенсивну пожежу в будівлі. Зазначають також, що, за словами представників “ДНР”, охоронці СІЗО не постраждали.

Janes – оборонна розвідувальна група, – повідомила CNN, що на внутрішніх стінах і жерстяному даху майже немає жодних ознак ушкодження від осколків.

“Є ознаки надзвичайно високої температури всередині будівлі, але, окрім частини жерстяного даху, структурних пошкоджень немає”, — йдеться в оцінці Janes.

Українські чиновники вважають, що пожежу всередині складу спричинила термобарична зброя. У Генпрокуратурі, яка консультується з міжнародними експертами, заявили CNN, що оприлюднені наразі оцінки “обґрунтовано спростовують версію росіян про те, що наші ЗСУ завдали ракетного удару по місцю ув’язнених, а також підтверджують нашу версію про використання термобарична зброя”.

Термобарична зброя – це, фактично, вакуумна бомба, яка висмоктує весь кисень із повітря та швидко генерує дуже високу температуру. Російські війська вже застосовували таку зброю у війні проти України. Один із них, РПО-А “Шмель”, випускає летку вибухову хмару, яка горить у повітрі та створює вогняну кулю високої теплової енергії на площі кілька квадратних метрів. По суті, він вбиває через високий тиск, викликаючи внутрішні крововиливи та розриви внутрішніх органів.

Кобб-Сміт каже, що хоча теоретично термобаричну зброю можна було використати, все ж росіяни могли використати для теракту “щось набагато простіше”.

“Дійсно виглядає так, ніби пожежа була негайною, а також великою, оскільки здається, що деякі люди все ще були у своїх ліжках”, – зауважив експерт.

Професор Бенджамін Ондрушка, німецький патологоанатом, який працював над розслідуванням воєнних злочинів у київському передмісті Бучі, каже, що лише повний розтин покаже причину смерті, але зображення свідчать про те, що всередині була температура близько 300 градусів за Цельсієм, а, можливо, й удвічі більше.

“Як судмедексперту мені здається, що щось вибухнуло поблизу самих згорілих людей, внаслідок чого сталася детонація, внаслідок якої виникла пожежа”, – сказав він.

Лише за кілька днів до нападу російські охоронці перемістили десятки українських військовополонених на склад у “промзоні” СІЗО з основних камерних блоків.

Невідомо чому, але основні блоки були переповнені.

У нібито перехопленій розмові бойовиків “ДНР” один з них сказав, що на склад перевели 200 людей.

Дружина військовополоненого розповіла CNN, що за два дні до нападу на склад перевели деяких бійців “Азова” — “саме тих, хто був небезпечним і намагався повстати”, — сказала вона.

З супутникових знімків також помітно, що після 27 липня біля будівлі складу було встановлено резервуари з водою. Їх видно також на відео від 29 липня, наступного ранку після нападу.

Росіяни дуже неохоче надають доступ до місця інциденту незалежним слідчим або міжнародним агентствам. 31 липня, через три дні після нападу, міноборони Росії заявило, що “в інтересах проведення об’єктивного розслідування офіційно запросило експертів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста”.

Фархан Хак, заступник речника генерального секретаря ООН, заявив CNN у вівторок, що ООН “отримала запити від обох сторін на проведення розслідування цього питання»” і що вони “розглядають, чи існують умови, які б дозволили ООН провести таке розслідування”.

Тим часом МКЧХ, який брав активну участь у початковому переміщенні воїнів з “Азовсталі” до Оленівки, каже, що кілька їхніх запитів відвідати місце залишилися без відповіді.

Майже через тиждень після події у МКЧХ заявили, що не отримали доступу до військовополонених, постраждалих від нападу, і ми не мають гарантій безпеки для здійснення цього візиту.

На даний є лише певні здогадки щодо того, що могло статися. І враховуючи просування росіянами неправдоподібного сценарію про HIMARS, ці ознаки вказують на складну, але незграбну спробу зробити так звану “операцію під фальшивим прапором”.

Схоже, що росіяни заклали основу для підтвердження своєї версії подій. Російським військовим репортерам дозволили потрапити в Оленівку за кілька днів до нападу.

Після інциденту один із них, Олександр Коц, сказав. що “коли я брав інтерв’ю з азовськими нацистами, де вони зізналися у численних вбивствах мирного населення, одразу виникло одне питання: як Київ збирався це дезавуювати? А виявилося, що це досить просто. Зеленський просто віддав наказ їх стратити. Кровожерливий клоун…”.

Деякі з поранених українців дали інтерв’ю ЗМІ “ДНР” у лікарні наступного дня після нападу. Одному з них заявили про те, що удар по Оленівці завдали українці.

“Якщо це правда, то чому було зроблено такий поганий вчинок?” — сказав помітно засмучений солдат.

“Знищити вас”, — відповів репортер.

Однак український військовополонений відповів, що не хоче вірити у те, що українці хотіли їх знищити.

Пізніше цей наратив підхопив заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін, який заявив, що “українське керівництво віддало наказ про ракетний удар через те, що полонені бійці полку “Азов” почали давати свідчення, які викривають їхні злочини, в тому числі проти мирного населення”.

CNN не вдалося знайти жодного такого свідчення.

Українські посадовці стверджують, що росіяни також вирішили влаштувати напад, щоб приховати катування військовополонених в Оленівці.

Михайло Подоляк, заступник голови ОПУ, заявив наступного дня після нападу, що росіяни хотіли “приховати докази масштабів зростання воєнних злочинів і тортур у Росії”.

Двоє українських посадовців повідомили CNN, що напад на Оленівку стався саме тоді, коли вони очікували обміну полоненими з Росією. Напад стався “напередодні обміну полоненими”, за словами одного українського посадовця, який побажав залишитися неназваним через протокол.

Люди, звільнені з Оленівки, зокрема волонтери, які там утримувалися, розповідали, що побиття і знущання були звичайним явищем, а умови проживання жахливі.

Згідно з Женевськими конвенціями, допит полонених є законним, але “з дотриманням заборони тортур і примусу, а також вимоги гуманного поводження”.

Анна Ворошева, працівник гуманітарної служби, якій дозволили покинути Оленівку на початку липня, сказала, що через відсутність гігієни багато полонених захворіли. За її словами, у камерах, розрахованих на 10 осіб, утримують понад 50 осіб, і відчувався гострий брак питної води.

“Але найжахливішим було те, що ви постійно чули звуки побиття чоловіків, їхні благання припинити ці тортури”, – сказала Ворошева на пресконференції у Варшаві.

Інший колишній затриманий, Євген Малярчук, розповів CNN, що “чітко чув, як туди привозили військовополонених і допитували, били, дуже сильно били. Були дуже страшні звуки, які не давали спати”.

CNN звернувся до міністерства оборони Росії щодо звинувачень у катуваннях в Оленівці та за коментарем щодо результатів нашого розслідування, але не отримав відповіді.

Малярчук, який сказав, що його затримали, коли він намагався евакуювати свою родину з Маріуполя, нагадав, що в одного разу “після допиту та побиття чоловіка охоронці змусили його повзти по сходах, а потім по коридору до своєї кімнати”.

Водій, якого звільнили з полону, Костянтин Величко не став розповідати подробиць про те, що відбувається в Оленівці заради тих, хто досі утримується, але сказав.

СІЗО в Оленівці відрізане від зовнішнього світу з кінця травня. З кожним днем ​​поступово зникає надія отримати розуміння того, що насправді там відбувалося, як до, так і після жахливої ​​смерті понад 50 військовополонених.