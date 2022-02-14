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Україна може відмовитись від вступу до НАТО – посол України у Великій Британії в інтерв’ю ВВС

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC Radio сказав, що Україна може погодитися не вступати в НАТО, щоб запобігти війні.

Понеділок, 14 лютого 2022, 09:14
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Про це повідомляється в BBC Radio 5 Live у Twitter.

Ведучий BBC Radio 5 Live Стівен Нолан запитав у посла, чи може Україна задля попередження широкомасштабної війни відкинути амбіції щодо вступу до НАТО.

На що Пристайко відповів ствердно: “Можемо. Особливо, коли так погрожують. Шантажували цим і підштовхнули до цього. І ви знаєте, ми іноді чуємо голоси з НАТО про те, що хлопці, можливо, справді”.

Посол нагадав, що зараз питання, яке задають собі українці – це як вижити, якщо трапиться наступ з боку агресора? Україна дійсно розрядить цю конкретну ситуацію, але знову лишимося без захисту – і це тоді, коли усі наші сусіди уже є членами Альянсу.

Вадим Пристайко нагадав, що Росія вже давно межує з НАТО, і від вступу України мало що зміниться у безпековій ситуації РФ. Росія боїться цього сценарію, оскільки тоді прірва між двома країнами розшириться ще більше, і режим Путіна може здатися самим же росіянам неефективним.

Ведучий перепитав посла, чи дійсно він мав на увазі те, що сказав: що задля скасування війни Україна готова відмовитися від вступу до НАТО як мети. На що Пристайко нагадав, що вектор руху до НАТО затверджений у нас конституційно.

“Я говорю, що ми гнучко намагаємося знайти вихід. Якщо нам доведеться піти від якихось серйозних поступок, ми могли б це зробити, це точно”, – заявив посол України у Великій Британії.

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Теги: Вадим Пристайко, вступ до НАТО, НАТО, російська агресія, російсько-українська війна, BBC

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