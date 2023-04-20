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Наслідки будуть «серйозні»: глава Мінфіну США застерігає від порушення санкцій проти РФ 

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що "безмежне" партнерство Китаю з Росією є "тривожним свідченням того, що КНР не серйозно" ставиться до припинення повномасштабної війни.

Четвер, 20 квітня 2023, 22:39
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Про це повідомляє Reuters.

США прагнуть до “конструктивних і справедливих” економічних зв’язків з Китаєм, але захищатимуть інтереси своєї національної безпеки та протистоятимуть діям Пекіна, спрямованим на домінування над іноземними конкурентами, наголосила Єллен.

За її словами, попри те, що Сполучені Штати залишаються найбільшою та найдинамічнішою економікою світу, зростання Китаю відповідає інтересам обох країн, якщо у Пекіні  дотримуватимуться глобальних правил.

Наші відносини явно перебувають у напруженому моменті, — зазначила Єллен, зауваживши, що все ще сподівається відвідати Пекін, аби зустрітися зі своїми новими китайськими колегами. Моя мета — бути ясною і чесною, прорватися крізь шум і говорити про ці істотні стосунки, ґрунтуючись на тверезих реаліях”.

Водночас міністерка націлилася на “безмежне” партнерство Китаю з Росією, назвавши це “тривожним свідченням того, що КНР несерйозно” ставиться до припинення війни РФ проти України.

Окрім цього, виступаючи в Школі передових міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса, Єллен зазначила, що “важливо, аби Китай та інші країни не надавали Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій”.

Та попередила, що наслідки будь-яких спроб ухилення від обмежень будуть “серйозними”.

За інформацією ЗМІ, навіть попри санкції Росія продовжує отримувати західні технології для виготовлення ракет. Така ситуація ставить під сумнів ефективність санкцій.

Зауважимо, 19 квітня у США заарештували громадянина Білорусі за звинуваченням в обході санкцій проти РФ на суму у понад 150 млн євро.

Нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок охарактеризувала частину своєї недавньої поїздки до Китаю як “більш ніж шокуючу” і заявила, що Пекін дедалі більше стає “системним суперником, аніж торговельним партнером”.

Теги: Єллен, застереження, міністерство фінансів США, попередження, санкції проти РФ, США

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