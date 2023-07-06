Джерело: СБУ.
Мовиться про вантажно-пасажирський літак “АН-140-100” вартістю майже 150 мільйонів гривень.
До повномасштабного вторгнення РФ повітряне судно було передано українському держпідприємству “Антонов” для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до країни-агресорки.
За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського “Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина”, який входить до структури “Ростеха” і є провідним виробником військової авіатехніки РФ.
Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресорки, які воюють проти України.
Зараз слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Слідство триває.
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