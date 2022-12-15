Українські світлини не братимуть участі у міжнародному етапі фотоконкурсу "Вікі любить пам’ятки"-2022 через рішення організаторів допустити до міжнародного етапу світлини пам’яток культурної спадщини з Росії.

Про це йдеться на офіційній сторінці фотоконкурсу у Facebook.

У повідомленні зазначається, що організаційний комітет проєкту “Вікі любить пам’ятки” в Україні вирішив не подавати українські фото на міжнародний етап. Причиною є рішення міжнародних організаторів конкурсу, всупереч запиту української команди, допустити до міжнародного етапу світлини пам’яток культурної спадщини з Росії.

“Ми вважаємо неприйнятним участь у міжнародному конкурсі світлин країни, яка веде проти України війну і вбиває тисячі українців, а також систематично руйнує та викрадає українські пам’ятки культури, архітектури, археології”, ­– пояснили в організаційному комітеті.

А також додали, що широкомасштабна війна Росії проти України позбавила українські фото рівних умов у змаганні, адже українські учасники конкурсу працювали з багатьма обмеженнями, накладеними війною, а саме: безпекові ризики, перебої зі зв’язком і транспортом.

“З цих причин ми не хочемо допустити, щоб українські фото пам’яток культури опинилися чи змагалися поруч із російськими у момент, коли наші пам’ятки руйнуються внаслідок російської збройної агресії”, – наголосили в організаційному комітеті проєкту “Вікі любить пам’ятки” в Україні.

А також зазначили, що попри те, що українські фото не будуть представлені на міжнародному етапі цього року, конкурс успішно відбувся в Україні попри повномасштабну війну і вимушене обмеження подавати фото лише зроблені до 24 лютого 2022 року.

Відтак, Вікісховище та Вікіпедія поповнилися майже 14 тисячами світлин української культурної спадщини, які висвітлюють понад 5,3 тисячі пам’яток, зокрема 351 пам’ятку, проілюстровану вперше за історію фотоконкурсу. Незабаром будуть опубліковані перші результати конкурсу, а переможці у конкурсних номінаціях отримають відзнаки та цінні призи.

Довідково. “Вікі любить пам‘ятки” (Wiki Loves Monuments) — щорічний міжнародний фотоконкурс, який проходить протягом вересня. Учасники фотографують історичні пам‘ятки й об‘єкти культурної спадщини у своєму регіоні й завантажують їх на Вікісховище. Метою заходу є висвітлення культурно-історичної спадщини країн-учасниць.

Ініціатива проведення конкурсу Wiki Loves Monuments належить нідерландським вікіпедистам, які 2010 року запропонували сфотографувати 50 тисяч пам’яток Нідерландів. У 2012 році конкурс вийшов за межі Європи й в ньому взяло участь 35 країн.