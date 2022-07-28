Команди з настільного тенісу Росії та Білорусі не допустили до участі у фіналі чемпіонату світу 2022 року в Ченду, що у Китаї.

Про це повідомляє Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF).

Під час зустрічі в Мальме у Швеції виконавчий комітет Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF) підтвердив, що команди Федерації настільного тенісу Росії та Білорусі не будуть допущені до фіналу командного чемпіонату світу з настільного тенісу 2022 року в Ченду.

Таке рішення ухвалено ще 1 березня 2022 року відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Робоча група ITTF, яка стежить за ситуацією в Україні, координує зусилля, щоб дозволити українським гравцям продовжувати брати участь у змаганнях з настільного тенісу, повідомила виконавчому комітету, що умови, які дозволили б скасувати це рішення, не були виконані.

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародна та Європейська федерації важкої атлетики усунули від змагань з важкої атлетики спортсменів з Росії та Білорусі.

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) та Європейська федерація важкої атлетики (EWF) застосували санкції проти Росії та Білорусі внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.

Відтак спортсмени, тренери та судді з РФ та Білорусі відсторонені від усіх змагань під егідою IWF та EWF.

Без представників країн-агресорів пройдуть: чемпіонат світу серед юніорів, чемпіонат Європи, чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років, чемпіонат Європи серед юнаків і дівчат до 15 та до 17 років.

Довідка. Міжнародна федерація настільного тенісу, МФНТ (ITTF) – міжнародна спортивна організація, яка є керівним органом для всіх організацій з настільного тенісу у світі.

МФНТ здійснює контроль за дотриманням правил і норм технічного оснащення для змагань з настільного тенісу, відповідає за організацію численних міжнародних турнірів, у тому числі чемпіонатів світу з настільного тенісу. Нині у складі МФНТ перебуває 222 країни-учасниці