Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
24 червня міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали угоду між урядами України та Німеччини про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.
Кошти будуть спрямовані до державного бюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану. Ці гроші будуть перераховані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.
“Пане Лінднере, дякую Вам особисто, вашій команді та всім, хто був залучений до процесу, завдяки чиїм зусиллям ми дуже швидко структурували цю угоду. Ми сподіваємось отримати кошти вже найближчим часом”, – наголосив під час підписання угоди Сергій Марченко.
Також він додав, що цей грант є надзвичайно важливим внеском для підтримки України під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від уряду Федеративної Республіки Німеччина довгострокове пільгове кредитування загальним обсягом 300 млн євро для фінансування державного бюджету.
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