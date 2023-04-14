Україна отримає 115 млрд доларів довгострокової підтримки від міжнародних партнерів

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час робочого візиту у Вашингтон прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.Сторони обговорили реалізацію реформ та подальший рух до відновлення та розвитку.

Прем’єр-міністр зауважив, що Україна потребує для швидкого відновлення цього року 14 млрд доларів. У цьому контексті, за його словами, важливою є подальша робота в межах Міжвідомчої координаційної платформи донорів.

Прем’єр-міністр зазначив, що міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. За його словами, це не просто забезпечить фінансову стабільність України, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно, до повної перемоги.

“Відновлення розпочинаємо вже зараз. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд. Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення”, – пояснив очільник уряду України.

А також додав, що відновлення України стане одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії Європи.

Зазначимо, що у березні уряд визначив дати старту й перші проєкти комплексної відбудови на звільнених територіях України, відтак у населених пунктах п’яти областей розпочнеться відновлення за принципом “build back better”.

“Готуємо старт пілотних проєктів із комплексного відновлення населених пунктів на деокупованих територіях. На виконання завдання президента провели нараду з міністерствами й Державним агентством відновлення”, – розповів Денис Шмигаль.

Він також підкреслив, що на нараді визначено дати старту й перші проєкти комплексної відбудови на звільнених територіях. Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом “build back better”.

За словами прем’єр-міністра, мовиться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе відновлюватиметься з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик.

Також учасники наради обговорили підготовку й ухвалення необхідних підзаконних актів для запуску механізму компенсацій за пошкоджене та знищене майно.

“Закон уже ухвалено та підписано президентом. Найближчим часом цей інструмент повинен запрацювати”, – резюмував прем’єр-міністр України.