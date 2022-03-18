Україна 18 березня отримає 300 мільйонів євро екстреного фінансування від Євросоюзу в рамках підтримки обсягом 1,2 млрд.

Про це сповістив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Ці кошти є другою частиною першого траншу в рамках нової програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, яку ЄС схвалив 3 березня 2022 року.

Як наголосив Домбровскіс, це вперше в історії Євросоюз фінансуватиме купівлю та доставлення зброї в країну, проти якої здійснюється агресія.

“ЄС продовжить надавати Україні політичну, фінансову та гуманітарну допомогу”, – додав Домбровскіс.