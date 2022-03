Про це сповістив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Ці кошти є другою частиною першого траншу в рамках нової програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, яку ЄС схвалив 3 березня 2022 року.

Як наголосив Домбровскіс, це вперше в історії Євросоюз фінансуватиме купівлю та доставлення зброї в країну, проти якої здійснюється агресія.

Today Ukraine receives another €300 million in 🇪🇺 emergency MFA aid.

The EU will continue to provide political, financial and humanitarian assistance to 🇺🇦.

For first time ever, EU will finance purchase & delivery of weapons to a country under attack.

🇪🇺🤝🇺🇦#BEUC2022 pic.twitter.com/y4pjHBxT50

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 18, 2022