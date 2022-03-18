Про це сповістив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Ці кошти є другою частиною першого траншу в рамках нової програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, яку ЄС схвалив 3 березня 2022 року.
Як наголосив Домбровскіс, це вперше в історії Євросоюз фінансуватиме купівлю та доставлення зброї в країну, проти якої здійснюється агресія.
“ЄС продовжить надавати Україні політичну, фінансову та гуманітарну допомогу”, – додав Домбровскіс.
Today Ukraine receives another €300 million in 🇪🇺 emergency MFA aid.
The EU will continue to provide political, financial and humanitarian assistance to 🇺🇦.
For first time ever, EU will finance purchase & delivery of weapons to a country under attack.
🇪🇺🤝🇺🇦#BEUC2022 pic.twitter.com/y4pjHBxT50
— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 18, 2022
- Нагадаємо, Міністр оборони Данії Мортен Бьодсков заявив, що Данія готова відправити своїх миротворців до України, якщо відповідна місія буде розпочата. На думку Бьодскова, завдяки своєму досвіду данські миротворці допоможуть зупинити війну в Україні.
- Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що російсько-українська війна може завершитися лише за двома сценаріями: тотальної поразки РФ або угоди.
- Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб позитивно зреагували на пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо запровадження гарантії держави на 100% депозитів населення.