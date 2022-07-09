Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ці кошти Україна отримає від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

Сьогодні, 9 липня, на засіданні уряду було схвалено проєкт відповідної угоди.

Цей грант є результатами домовленостей, які партнери з розвитку досягли через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України.

“Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР”, – зазначив Денис Шмигаль.

Також він додав, що ці кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Довідка. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. До основних напрямів роботи Агентства входять підтримка торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров’я, екстрена гуманітарна допомога, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримка демократії в понад 100 країнах світу.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) — одна з п’яти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1945 році. Найбільший кредитор проєктів розвитку в країнах, що розвиваються із середнім рівнем доходів на душу населення. 188 країн є учасниками банку, Україна — учасник з 1992 р.