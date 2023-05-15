Про це інформує SkyNews.

Макрон зауважив, що ці програми можуть початися відразу.

На запитання, чи спорядить Франція винищувачі в Україну, Макрон відповів, що це питання не обговорювалося під час візиту президента Володимира Зеленського 14 травня.

Нині, за словами глави французької держави, мовиться не про “літаки”, а про “ракети” та “навчання”.

Відповідаючи на запитання про підготовку українських пілотів на французьких військових літаках, він наголосив: “Табу немає”.

У березні міністр оборони Себастьян Лекорню зауважив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на Mirage 2000 у Польщі, наразі переговори з Києвом ведуться.

Тоді Лекорню не підтвердив ні відправку літаків, ні навчання пілотів. Для міністра терміновість полягає у відправці боєприпасів, пояснивши, що на боєприпасах “тримається витривалість українців”. З іншого боку, він визнав, “що з українцями йдуть перемовини про літаки та формування”.

Окрім цього, глава Міноборони наголосив, що президент республіки це вже сказав, “табу немає”.

Себастьян Лекорню уточнив, що труднощі з передачею літаків повʼязані з логістикою, підготовкою екіпажів та можливостями технічного обслуговування. За його словами, “все це в часових горизонтах, які, очевидно, не є короткостроковими”.

Зауважимо, Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів, а вже зараз обговорює з іншими країнами можливість передачі Україні винищувачів F-16.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак ще у лютому заявив, що Велика Британія готує нову програму навчання українських пілотів. Ця ініціатива покликана підтримати зусилля України у процесі створення нових українських Військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16, що відповідають стандартам НАТО.

Наголошено, що розробка плану навчань здійснюється у межах співпраці Великої Британії з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16, які держава вважає найкращими для того, щоб дати відсіч ворогу.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.

Крім того, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.