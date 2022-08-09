Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Вони погодилися з тим, що зусилля Великої Британії та Франції з підготовки та оснащення українських військ мали значний вплив на війну”, — йдеться у звіті, наданому Даунінг-стріт.
У заяві додали, що обидва лідери також погодилися з тим, що “не можна допустити втоми Заходу від війни”.
Окрім цього, сторони підтвердили рішучість підтримувати Україну “стільки, скільки буде необхідно”, йдеться в заяві Єлисейського палацу.
У звітах зазначили, що лідери також обговорили інші питання, зокрема продовольчу кризу, “викликану російською агресією проти України”.
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