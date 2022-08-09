Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови 9 серпня спільно зазначили, що допомога їхніх країн українським військовим "має значний вплив" на війну проти РФ.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Вони погодилися з тим, що зусилля Великої Британії та Франції з підготовки та оснащення українських військ мали значний вплив на війну”, — йдеться у звіті, наданому Даунінг-стріт.

У заяві додали, що обидва лідери також погодилися з тим, що “не можна допустити втоми Заходу від війни”.

Окрім цього, сторони підтвердили рішучість підтримувати Україну “стільки, скільки буде необхідно”, йдеться в заяві Єлисейського палацу.

У звітах зазначили, що лідери також обговорили інші питання, зокрема продовольчу кризу, “викликану російською агресією проти України”.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, запевнивши, що його держава підтримуватиме Україну незалежно від того, хто очолюватиме Сполучене Королівство.