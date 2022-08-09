Збройні Сили України вже отримали першу партію з 50 бронетранспортерів Kirpi виробництва Туреччини з очікуваного постачання у 200 машин.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

Так, дві бригади морської піхоти вже користуються півсотнею машин, наразі Україна очікує ще півтори сотні.

“Кулемет, яким можна керувати вручну й повертати на 360 градусів, система пожежогасіння, хороший протимінний захист авто, броня Б6, 12 бійців+екіпаж”, – зазначив Мисягін.

Інформацію також підтвердила пресслужба Оперативного угруповання військ “Каховка”, зазначивши у дописі, що це лише перша партія машин зі 150 одиниць.

Довідка. Турецька армія активно використовує BMC Kirpi. Машина забезпечує захист від стрілецького озброєння та мінної загрози. При вазі у 19 тонн та повній до 20,8 тонни максимальна швидкість становить до 100 км/год.