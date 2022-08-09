Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.
Так, дві бригади морської піхоти вже користуються півсотнею машин, наразі Україна очікує ще півтори сотні.
“Кулемет, яким можна керувати вручну й повертати на 360 градусів, система пожежогасіння, хороший протимінний захист авто, броня Б6, 12 бійців+екіпаж”, – зазначив Мисягін.
Інформацію також підтвердила пресслужба Оперативного угруповання військ “Каховка”, зазначивши у дописі, що це лише перша партія машин зі 150 одиниць.
Довідка. Турецька армія активно використовує BMC Kirpi. Машина забезпечує захист від стрілецького озброєння та мінної загрози. При вазі у 19 тонн та повній до 20,8 тонни максимальна швидкість становить до 100 км/год.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.
- Раніше у Білому домі оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 270 мільйонів доларів. До нього увійдуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкове озброєння та безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost.
- До України прибули ще HIMARS. Цього разу поставили чотири системи реактивного залпового вогню.
- Японський уряд анонсував нову допомогу Україні. Країна планує передати фургони та безпілотники.