Україна отримає 5 700 сонячних фотоелектричних систем потужністю 350 Вт кожна, які надійдуть в Україну вже до літа цього року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві зазначили, що ця допомога є першим кроком у ширшій ініціативі ЄС, оголошеній президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Києва 2 лютого.

Сонячні панелі, надані однією з найбільших у світі енергетичних компаній – італійською ENEL, надійдуть в Україну за логістичної підтримки Механізму цивільного захисту ЄС та Енергетичного співтовариства. Доставлення відбудеться до літа.

Герман Галущенко пояснив, що встановлення максимальної кількості сонячних панелей є дуже важливим у контексті підготовки до наступного опалювального сезону.

За його словами, поступова децентралізація енергосистеми України є запорукою її безпеки та стійкості до атак з боку Росії. Відтак, реалізуючи цей курс, Міністерство енергетики буде спиратися на стимулювання розвитку зеленої енергетики.

Зокрема, на думку міністра енергетики, сьогодні критично важливо розширити можливості для автономного живлення об’єктів, які забезпечують функціонування країни.

Своєю чергою, комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон зауважила: “Ми дуже пишаємося тим, що за допомогою сонячних панелей, вироблених в ЄС, ми можемо допомогти підвищити енергетичну безпеку шкіл, лікарень та інших громадських будівель в Україні. Цим першим проєктом ми хочемо розпочати ширшу ініціативу щодо підвищення енергетичної безпеки України шляхом розвитку її відновлюваних потужностей”.