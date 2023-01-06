Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Минулого року українці сплатили в державний бюджет понад 900 млрд грн. Ще 425 млрд сплачено до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.
Близько 1 трлн грн Україна отримали від:
- 410 млрд грн — Сполучені Штати
- 390 млрд грн — ЄС
- 88 млрд грн — МВФ
- 60 млрд грн — Канада
- 35 млрд грн — Велика Британія
- 34 млрд грн від Світового банку
- 17 млрд грн від Японії
За його словами, завдяки цій допомозі у 2022 році Україна профінансувала всі видатки бюджету: “Ми не затримували на жоден день ані пенсії, ані соціальні виплати, ані зарплати вчителям чи лікарям. Профінансували всі ці видатки в повному обсязі й вчасно”, — додав голова уряду.
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