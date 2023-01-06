Протягом 2022 року Україна отримала близько одного трильйона гривень фінансової підтримки від партнерів. Завдяки цьому держава мала змогу вчасно здійснювати необхідні видатки. Згідно з даними уряду, найбільше коштів Україні надали США.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Минулого року українці сплатили в державний бюджет понад 900 млрд грн. Ще 425 млрд сплачено до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Близько 1 трлн грн Україна отримали від:

410 млрд грн — Сполучені Штати

390 млрд грн — ЄС

88 млрд грн — МВФ

60 млрд грн — Канада

35 млрд грн — Велика Британія

34 млрд грн від Світового банку

17 млрд грн від Японії

За його словами, завдяки цій допомозі у 2022 році Україна профінансувала всі видатки бюджету: “Ми не затримували на жоден день ані пенсії, ані соціальні виплати, ані зарплати вчителям чи лікарям. Профінансували всі ці видатки в повному обсязі й вчасно”, — додав голова уряду.