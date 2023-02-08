Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України у Facebook.

Відтак, п’ять із них уже функціонують у різних регіонах країни. За даними МОЗ, модульні пункти для бригад екстреної медичної допомоги обладнані усім необхідним для комфортного перебування фельдшерів: є опалення, електропостачання, душова і туалетна кімнати, кімната відпочинку тощо.

Такі модульні пункти вже доставлені на деокуповані території Харківської області. Ще по одному пункту отримали Чернігівська, Дніпропетровська та Херсонська області на заміну пошкодженим або зруйнованим пунктам базування.

У МОЗ зазначили, що найближчим часом в Україну прибуде ще 5 модульних лікарських амбулаторій.

“За підтримки уряду Польщі в межах проєкту “Польська допомога” Україна отримала сім модульних пунктів тимчасового розміщення бригад екстреної медичної допомоги (ЕМД)”, – повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Крім того, зауважимо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава буде готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити. За словами Моравецького, якщо це буде рішення всього альянсу, він особисто підтримає таке постачання.