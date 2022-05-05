Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на двох напрямках: Харківському та Ізюмському.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Головнокомандувача ЗСУ.

Зазначається, що генерал Валерій Залужний підтримує регулярний зв’язок з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Перемовини відбулись і сьогодні, під час яких Залужний повідомив Міллі оперативні дані щодо російсько-української війни.

Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ розповів, що росіяни зосередили основні зусилля на Луганському напрямку і зараз у районі Попасної, Кремінної та Торського продовжуються запеклі бої.

Водночас українська армія перейшла до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, наголосив Залужний.

Також український генерал повідомив, що Росія знову почала завдавати ракетних ударів по містах України, руйнуючи логістичні шляхи постачання воєнної допомоги Україні. Тільки протягом 3 травня росіяни випустили 14 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. 4 травня РФ запустила 8 крилатих ракет по Україні.

“Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним”, – написав Залужний.

Він подякував союзникам України за допомогу та наголосив, що Україна “успішно долає всі труднощі”, пов’язані з опануванням нового озброєння.