Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Цього тижня я буду говорити з членами G7 про наші наступні кроки”, – сповістив Байден журналістам у Білому домі, обговорюючи економіку США.

4 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала низку заходів, зокрема й заборону імпорту російської нафти. Інші пропозиції містять перелік осіб, які вчинили військові злочини в Бучі, вилучення найбільшого російського банку “Сбєрбанку” та двох інших компаній із системи  SWIFT,  сервісу обміну повідомленнями, який об’єднує фінансові установи всього світу, і заборону доступу трьом російським державним мовникам до європейського етеру.

Своєю чергою, міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс також оголосила про подальші санкції проти 63 російських громадян і організацій, зокрема проти російських медіа-компаній та їх співробітників, які “стоять за жорстокою кампанією Путіна з дезінформації”.