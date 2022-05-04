Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Цього тижня я буду говорити з членами G7 про наші наступні кроки”, – сповістив Байден журналістам у Білому домі, обговорюючи економіку США.
4 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала низку заходів, зокрема й заборону імпорту російської нафти. Інші пропозиції містять перелік осіб, які вчинили військові злочини в Бучі, вилучення найбільшого російського банку “Сбєрбанку” та двох інших компаній із системи SWIFT, сервісу обміну повідомленнями, який об’єднує фінансові установи всього світу, і заборону доступу трьом російським державним мовникам до європейського етеру.
Своєю чергою, міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс також оголосила про подальші санкції проти 63 російських громадян і організацій, зокрема проти російських медіа-компаній та їх співробітників, які “стоять за жорстокою кампанією Путіна з дезінформації”.
- Нагадаємо, проти РФ планують запровадити додаткові санкції в межах шостого пакета обмежень. Євросоюз має намір покарати воєнних злочинців, відімкнути від SWIFT найбільший російський банк і заборонити прокремлівську пропаганду.
- Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ має містити відімкнення ще більшої кількості банків від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.
- Санкції, про які оголосила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, призведуть до припинення доступу Росії до бухгалтерських, управлінських консультацій та PR-послуг Великобританії. Також уряд оголосив про 63 нові санкції, зокрема заборону на поїздки та заморожування активів осіб, пов’язаних із російськими ЗМІ.
- Водночас в Європейському Союзі почалися дискусії щодо потреби в забороні імпорту з РФ ядерного палива для АЕС та проєктів, створених за участі дочірньої компанії “Росатому”.