Після того, як Європейський Союз і Велика Британія оголосили про додаткові санкції проти РФ, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що його країна завжди відкрита до додаткових санкцій.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Цього тижня я буду говорити з членами G7 про наші наступні кроки”, – сповістив Байден журналістам у Білому домі, обговорюючи економіку США.

4 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала низку заходів, зокрема й заборону імпорту російської нафти. Інші пропозиції містять перелік осіб, які вчинили військові злочини в Бучі, вилучення найбільшого російського банку “Сбєрбанку” та двох інших компаній із системи SWIFT, сервісу обміну повідомленнями, який об’єднує фінансові установи всього світу, і заборону доступу трьом російським державним мовникам до європейського етеру.

Своєю чергою, міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс також оголосила про подальші санкції проти 63 російських громадян і організацій, зокрема проти російських медіа-компаній та їх співробітників, які “стоять за жорстокою кампанією Путіна з дезінформації”.