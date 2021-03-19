Станом на 10:00 19 березня, за минулу добу у світі виявили 46 604 нових хворих на COVID-19, найбільше випадків зафіксували в Україні.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Зокрема, в Україні зафіксували 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це є найвищим показником нових інфікувань і у світі, і у Європі.

На другому місці у світі знаходиться Чехія з 10 576 новими випадками коронавірусу, на третьому – Мексика, в якій зафіксовано 6 726 випадків.

Далі йдуть: Бельгія (4 659), Пакистан (3 449), Казахстан (1 264), Вірменія (891) та Болівія (885).

В десятку також потрапили Гондурас (525) та Південна Корея (463).

За добу від коронавірусу померли 1 183 осіб, за весь час пандемії – 2 703 759. Хворіють наразі 21 014 042 людей, водночас одужали – 98 687 009.

Варто зазначити, що низка країн, таких як США, Бразилія та Росія, станом на 10:00, ще не надали дані про свої нові випадки COVID-19.