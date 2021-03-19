Про це свідчать дані сайту Worldometers.
Зокрема, в Україні зафіксували 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це є найвищим показником нових інфікувань і у світі, і у Європі.
На другому місці у світі знаходиться Чехія з 10 576 новими випадками коронавірусу, на третьому – Мексика, в якій зафіксовано 6 726 випадків.
Далі йдуть: Бельгія (4 659), Пакистан (3 449), Казахстан (1 264), Вірменія (891) та Болівія (885).
В десятку також потрапили Гондурас (525) та Південна Корея (463).
За добу від коронавірусу померли 1 183 осіб, за весь час пандемії – 2 703 759. Хворіють наразі 21 014 042 людей, водночас одужали – 98 687 009.
Варто зазначити, що низка країн, таких як США, Бразилія та Росія, станом на 10:00, ще не надали дані про свої нові випадки COVID-19.
- З 18 березня у Харківській області посилюють карантин і переводять середню та старшу школу на дистанційне навчання.
- З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади вирішили запровадити посилений карантин, який діятиме до 28 березня.
- В ніч із п’ятниці на суботу о 00:00 20 березня у Києві починають діяти суворі карантинні обмеження.