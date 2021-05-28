Про це в ефірі каналу Україна 24 повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
Пакет санкцій вже передали на розгляд до Ради національної безпеки і оборони України.
“Уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, насамперед Європейського союзу. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто і наслідком цих рішень стане указ президента”, – заявив він.
Дипломат наголосив, що санкції стосуються прибічників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікації президентських виборів або були залучені до репресій громадян.
Як відомо, Україна з середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.
- Україна також припиняє імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.
- Своєю чергою Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Відповідне рішення було затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня. Воно набере чинності через 10 днів після публікації та передбачено на 6 місяців.