Джерело: The Jerusalem Post
“Це незвично, враховуючи, що Київ часто звертається до ізраїльської влади з різними запитами”, – сказав Майкл Бродський. “Якщо Україна сприймає Ізраїль як дружню державу і звертається до нього з проханням, то вона має підтримувати нас у важливих для нас питаннях, як Ізраїль працює з Україною у важливих для нього справах”.
Під час голосування в ООН у січні щодо передачі Ізраїлю до Міжнародного суду ООН через його “окупацію, поселення та анексію палестинської території” Україна проголосувала проти Ізраїлю.
Щодо українських питань, які не підтримав Ізраїль, Бродський розповів, що іноді Ізраїлю доводиться зважати на свою безпеку.
“Це пов’язано з нашою чутливістю у відносинах з Росією і небезпекою, яка може виникнути, якщо Ізраїль зробить будь-які необережні кроки, які можуть призвести до загострення ситуації”, – сказав він, додавши, що це також причина, чому Ізраїль не відправив зброю до України.
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