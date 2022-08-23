Міністерство юстиції та Міністерство закордонних справ України подали низку нових термінових вимог до Європейського суду з прав людини щодо захисників "Азовсталі", які потрапили у полону до російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

“Сьогодні, 23 серпня 2022 року, Україна подала низку нових термінових вимог у порядку Правила 39 Правил ЄСПЛ щодо забезпечення права на життя та заборону катування, гарантованих статтями 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стосовно українських захисників “Азовсталі”, які самовіддано тримали оборону до останнього й потрапили до полону російських окупантів”, – йдеться у спільній заяві Мін’юсту та Міністерства закордонних справ України.

У повідомленні зазначається, що вказане клопотання було подано у межах міждержавної справи “Україна проти Росії (Х)” за заявою № 11055/22 щодо порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Окрім того, Україна вимагає застосування термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якого роду так званих “трибуналах” та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками. Також Україна окремо звернулася до Європейського суду з прав людини з вимогою змусити Росію надати інформацію щодо тримання та медичного забезпечення, якого потребують українські захисники.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що українські захисники Маріуполя є комбатантами, законними учасниками воєнних дій. Тому у разі потрапляння в полон, вони отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року.

“Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими з метою пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту українських військовополонених і притягнення РФ та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Натомість заступниця міністра юстиції Ірина Мудра також заявила, що українські захисники є військовополоненими, саме тому жодного суду не може бути проведено над ними. “Ми очікуємо, що ЄСПЛ уважно розгляне і задовольнить клопотання України”, – наголосила Ірина Мудра.