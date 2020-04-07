В Україні зараз можливо проводити до 30 тисяч лабораторних тестів на коронавірус COVID-19 на тиждень. При цьому планується збільшити їх кількість до 80 тисяч на тиждень.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Проводити дослідження на коронавірусну інфекцію потрібно. Тести є. Продовжуємо постачання. Станом на зараз лабораторія Центру громадського здоров’я України та вірусологічні лабораторії в областях можуть проводити 30 тисяч тестувань за тиждень. Працюємо над тим, щоб збільшити до 80 тисяч тестувань на тиждень”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що кількість досліджень залежить від того, скільки надходить зразків. Ляшко запевнив, що зараз лабораторії “проводять дослідження всіх матеріалів, які надходять до них”.

“Міністерство охорони здоров’я оперативно змінює алгоритми та визначення, хто підпадає під підозру коронавірусної інфекції відповідно до змін епідемічної ситуації в країн”, – додав Ляшко.

Він закликав тих, кому відмовили в проведенні тестування на коронавірус, повідомляти про це на гарячу лінію МОЗ: 0800 505 201.

“Для нас повідомлення про відмови у тестуванні – це сигнал розібратися. Розібратися системно, де саме дає збій наш алгоритм. Зараз ми розв’язуємо проблеми точково, проте, потрібно стратегічно”, – наголосив Ляшко.