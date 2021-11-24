Україна взяла на себе зобов'язання не встановлювати граничні ціни на газ для населення.

Відповідний пункт міститься у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

“Зобов’язуємося не запроваджувати жодних обмежень цін на газ для населення. Також зобов’язуємося переглянути тарифи на тепло, які визначають місцеві органи влади, вони будуть ринковими та враховуватимуть усі витрати. Зростання тарифів буде покрито через прозорі субсидії із державного або місцевих бюджетів”, – йдеться у документі.

Також до кінця березня 2022 року має бути спрощено процедуру зміни постачальника газу. При цьому споживачі будуть мати доступ до загальної бази постачальників та цінових пропозицій.

Нагадаємо, в січні уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Така гранична ціна зберігалася до квітня поточного року.

В травні п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявляв, що ціни на газ для населення можуть незабаром стати рекордними за всю історію існування незалежної України — 9-14 гривень за кубічний метр.

Вже з травня фіксований річний тариф “Нафтогазу” був на рівні 7,96 гривні за кубічний метр (без вартості розподілу). Такий тариф мав діяти до квітня 2022 року.

Водночас місячний тариф з червня був встановлений на рівні 11,94 гривні за кубічний метр.