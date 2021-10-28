Тариф на газ не змінюватиметься до кінця опалювального сезону, – Шмигаль

Впродовж опалювального сезону тариф на газ для українців не змінюватиметься. Подачу газу не припинятимуть.

Про це заявив очільник Уряду Денис Шмигаль під час чергового засідання.

“Завдяки річним продуктам ціна на блакитне паливо для всіх людей не буде змінюватися до кінця опалювального сезону. У “Нафтогазу” – це 7,96 грн за кубічний метр”, – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що цього тижня Уряд також удвічі знизив тариф для тих українців, які опинились без постачальника газу. Ціна так само становитиме 7,96 грн за кубічний метр і діятиме з 1 жовтня до кінця листопада.

Шмигаль закликав українців укладати договір із “Нафтогазом” або іншим постачальником, аби зберегти для себе таку ціну протягом усього опалювального сезону.

Крім того, Кабінет Міністрів заборонив відключати подачу тепла до кінця опалювального сезону, оскільки запасів газу достатньо для стабільного проходження зими.

“До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об’єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезону вся країна буде з теплом”, – зазначив Шмигаль.

За словами очільника Уряду, попри світову енергетичну кризу, Україна зможе стабільно пройти опалювальний сезон.

За дорученням президента Кабінет Міністрів, НАК “Нафтогаз України”, Асоціація міст України та Палата місцевих влад Конгресу напрацювали меморандум. Згідно з документом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,42 гривні за 1 кубічний метр для населення та 13,6 гривні за 1 кубометр для бюджетних установ.