Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами вдалося повернути додому тіла 82 загиблих захисників України.

За даними Мінреінтеграції, передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що 24 березня, в Україну повернули тіла 83 українських військовослужбовців.

Крім того, 10 квітня, в межах масштабного обміну в Україну з російського полону повернулися 100 захисників і захисниць.

Серед сотні звільнених полонених – військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, “Азовсталі”, Гостомеля.

За словами Андрія Єрмака, деякі з них зазнали вагомих поранень, мають захворювання – Україна найближчим часом надасть їм необхідну медичну допомогу.

За інформацією росЗМІ, їх обміняли на 106 російських військових.