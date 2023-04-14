Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Сьогодні за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами вдалося повернути додому тіла 82 загиблих захисників України.
За даними Мінреінтеграції, передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, що 24 березня, в Україну повернули тіла 83 українських військовослужбовців.
Крім того, 10 квітня, в межах масштабного обміну в Україну з російського полону повернулися 100 захисників і захисниць.
Серед сотні звільнених полонених – військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, “Азовсталі”, Гостомеля.
За словами Андрія Єрмака, деякі з них зазнали вагомих поранень, мають захворювання – Україна найближчим часом надасть їм необхідну медичну допомогу.
За інформацією росЗМІ, їх обміняли на 106 російських військових.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили різке зростання кількості російських військових, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя.
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України протягом 2022 року перерахувало більш як 190 мільйонів гривень тим, хто був чи досі перебуває у полоні.
- 7 березня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 130 українських захисників.