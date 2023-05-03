Органам Національної поліції України вдалося розшукати понад 50% із тих громадян, яких вважали зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію Україну.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка, станом на сьогодні підтверджено дані щодо 23 760 осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За інформацією заступника очільника МВС, від початку війни зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих громадян. Надалі цю інформацію було внесено до єдиного обліку, який ведеться Національною поліцією, відтак проводились першочергові дії з перевірки.

Зокрема, 54 310 осіб розшукано. Після того, як було проведено усі необхідні заходи, у розшук було оголошено 31 330 осіб. З них 7 570 осіб розшукано.

“Залишок не розшуканих складає 23 760 осіб, які зникли – і це перевірено – за особливих обставин”, – зазначив Леонід Тимченко.

Він також додав, що у реєстр зниклих безвісти за особливих обставин потрапляють дані як про цивільних осіб, так і про військовослужбовців.

За словами Леоніда Тимченка, інформація щодо таких осіб надходила до органів Національної поліції, її було перевірено та надалі верифіковано представниками Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Після цього інформацію вносять до реєстру.

У відомстві пояснили, що особливими обставинами вважаються збройний конфлікт, воєнні дії, тимчасова окупація частини території України, а також надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

Зазначимо, що з 2 травня всі дані про зниклих вносяться у Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

У реєстрі будуть внесені зібрані та централізовані дані щодо осіб, які зникли безвісти. Зокрема ПІБ зниклої особи, дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій зникла особа, час та обставини зникнення, прикмети зниклої особи.

Окрім цього, у реєстрі міститимуться дані про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого.

На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

“Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб”, – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.