Про це повідомляється у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Тоді як ЗМІ, що належать олігархам, продовжують домінувати в медіаландшафті, НСТУ залишається недофінансованою, що перешкоджає функціонуванню каналу. Україна все ще повинна ухвалити законодавство про аудіовізуальні ЗМІ, яке погодило б його із законодавством ЄС”, – йдеться у звіті.

В ЄС звернули увагу на необхідності регулювання діяльності НСТУ на законодавчому рівні, оскільки ефективна діяльність Суспільного мовника важлива для забезпечення прозорості володіння ЗМІ, рівних умов для учасників ринку ЗМІ та стійкості до дезінформації.

Водночас в ЄС відзначили, що в Україні високо цінується свобода ЗМІ. Це допомагає країні ефективно боротися з російськими кампаніями щодо дезінформації.

Однак в Україні продовжуються напади на журналістів, деякі з них закінчуються летально. У звіті згадується вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році та наголошується про відсутність суттєвих зрушень у розслідуванні.

В ЄС зазначили, що закон про електронні комунікації, який повернули на доопрацювання до комітетів, – це важливий крок на шляху до секторальної реформи та зближення українського законодавства із європейським.