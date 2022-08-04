Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Навіть під час війни глава держави призначив спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.
“Ми хочемо розширювати наші зв’язки. Для нас це дуже важливо. Ми також прагнемо знаходити для себе різні галузі для інвестування”, – наголосив він.
Восени заплановане турне міністра закордонних справ України державами Африки.
“Я не можу зараз зробити цього через війну. Планував до війни, і впевнений, що після війни це зроблю”, – додав президент.
Глава держави нагадав, що вже після початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні розмови з лідерами багатьох африканських країн.
Зеленський переконаний, що в майбутньому Україна та держави Африки матимуть багато спільних економічних проектів. За його словами, наша держава готова бути гарантом продовольчої безпеки африканських країн. Україна також прагне до культурного обміну. Крім того, наша держава має одну з найрозвиненіших IT-індустрій у світі, дуже високий рівень цифрових послуг для населення й готова ділитися цим досвідом.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський шукає прямих перемовин зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпінем. Український лідер сподівається, що це допоможе покласти край повномасштабному вторгненню РФ в Україну.
- Українські та турецькі офіційні особи заявили, що перша партія зерна з України, яку вивезли з Одеського порту після підписання “зернової угоди”, вже пройшла перевірку Спільного координаційного центру у Стамбулі.
- У вересні Індія планує отримати перші партії соняшникової олії з України. Вантажі мають намір доставити після п’ятимісячної перерви у звʼязку з блокадою українських портів РФ.