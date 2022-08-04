Президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з африканськими журналістами, зокрема з представниками ЗМІ з Нігерії, ПАР, Кенії та Гани, заявив, що Україна прагне розширювати зв’язки з країнами Африки й почала цей процес іще до повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Навіть під час війни глава держави призначив спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.

“Ми хочемо розширювати наші зв’язки. Для нас це дуже важливо. Ми також прагнемо знаходити для себе різні галузі для інвестування”, – наголосив він.

Восени заплановане турне міністра закордонних справ України державами Африки.

“Я не можу зараз зробити цього через війну. Планував до війни, і впевнений, що після війни це зроблю”, – додав президент.

Глава держави нагадав, що вже після початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні розмови з лідерами багатьох африканських країн.

Зеленський переконаний, що в майбутньому Україна та держави Африки матимуть багато спільних економічних проектів. За його словами, наша держава готова бути гарантом продовольчої безпеки африканських країн. Україна також прагне до культурного обміну. Крім того, наша держава має одну з найрозвиненіших IT-індустрій у світі, дуже високий рівень цифрових послуг для населення й готова ділитися цим досвідом.