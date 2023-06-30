Джерело: Міністерство економіки України.
Відтак, ратифікація угоди забезпечує участь України у програмі фінансової підтримки ЄС протягом 2021 – 2027 рр. з бюджетом у 4,2 млрд євро.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, приєднання до програми надасть бізнесу додаткові стимули та можливості, у тому числі для підвищення конкурентоспроможності. Зокрема, компоненти програми передбачають доступ українського бізнесу до коштів на патентування своєї інтелектуальної власності.
Крім того, ініціативи в межах програми “Єдиний ринок” допоможуть українським підприємцям знайти нових ділових партнерів в ЄС та вийти на нові ринки.
Зокрема, це ще одна можливість для європейського бізнесу зміцнити бізнес-зв’язки з Україною, інвестувати в українські бізнес-проєкти та долучитися до відбудови України.
В межах програми “Єдиний ринок” Європейською Комісією нещодавно оголошено ініціативу щодо подачі заявок на отримання фінансування через “Фонд МСП задля сприяння бізнес-ідеям” (The Ideas Powered for business SME Fund).
Фінансова підтримка у межах цієї ініціативи включатиме:
- захист торговельної марки та дизайну (на національному та регіональному рівні, а також на рівні ЄС) із відшкодуванням до 75% витрат, але не вище максимальної суми в 1000 євро;
- захист патентів або пов’язану з ними діяльність (для національних і європейських патентів) із відшкодуванням до 75% витрат, але не вище максимальної суми в 1500 євро;
- захист видів рослин, на європейському рівні, із відшкодуванням до 50% витрат, але не вище максимальної суми у 225 євро.
Нагадаємо, угода між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, з іншого боку, щодо участі України в програмі Європейського Союзу “Єдиний ринок” (2021 – 2027) була підписана 2 лютого 2023 року у м. Київ прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.
- Європейський Союз надасть 1 500 грантів для українського малого та середнього бізнесу у межах програми “Єдиний ринок”.
- У 2022 році українські підприємці, попри повномасштабне російське вторгнення, виплатили майже 100% податків, закладених у державному бюджеті, який складався ще у мирний час.
- Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) надасть 250 мільйонів доларів для допомоги у фінансуванні програм підтримки малого й середнього бізнесу.