Верховна Рада України ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом щодо участі в програмі ЄС "Єдиний ринок".

Джерело: Міністерство економіки України.

Відтак, ратифікація угоди забезпечує участь України у програмі фінансової підтримки ЄС протягом 2021 – 2027 рр. з бюджетом у 4,2 млрд євро.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, приєднання до програми надасть бізнесу додаткові стимули та можливості, у тому числі для підвищення конкурентоспроможності. Зокрема, компоненти програми передбачають доступ українського бізнесу до коштів на патентування своєї інтелектуальної власності.

Крім того, ініціативи в межах програми “Єдиний ринок” допоможуть українським підприємцям знайти нових ділових партнерів в ЄС та вийти на нові ринки.

Зокрема, це ще одна можливість для європейського бізнесу зміцнити бізнес-зв’язки з Україною, інвестувати в українські бізнес-проєкти та долучитися до відбудови України.

В межах програми “Єдиний ринок” Європейською Комісією нещодавно оголошено ініціативу щодо подачі заявок на отримання фінансування через “Фонд МСП задля сприяння бізнес-ідеям” (The Ideas Powered for business SME Fund).

Фінансова підтримка у межах цієї ініціативи включатиме:

захист торговельної марки та дизайну (на національному та регіональному рівні, а також на рівні ЄС) із відшкодуванням до 75% витрат, але не вище максимальної суми в 1000 євро;

захист патентів або пов’язану з ними діяльність (для національних і європейських патентів) із відшкодуванням до 75% витрат, але не вище максимальної суми в 1500 євро;

захист видів рослин, на європейському рівні, із відшкодуванням до 50% витрат, але не вище максимальної суми у 225 євро.

Нагадаємо, угода між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, з іншого боку, щодо участі України в програмі Європейського Союзу “Єдиний ринок” (2021 – 2027) була підписана 2 лютого 2023 року у м. Київ прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.