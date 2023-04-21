Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич підписали угоду про вступ України в систему Механізму цивільного захисту ЄС.

Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко у Facebook.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що Україна отримала дорожню карту восени минулого року, виконала усі кроки й стала 36 учасницею.

За його словами, підписання угоди про вступ України в систему Механізму цивільного захисту ЄС – це крок України до спільної європейської сім’ї. Міністр підкреслив, що навіть попри постійні атаки зі сторони РФ, світ з Україною.

“Ця угода робить нас повноцінним учасником системи Міжнародної координаційної допомоги і координаційної реакції на будь-які наслідки надзвичайних подій. Тому ми ще на крок стали ближче до Європейського Союзу”, – заявив очільник МВС України.

Своєю чергою, комісар ЄС Янез Ленарчич привітав цю угоду та заявив, що Україна – це дійсно частина європейської родини.

За його словами, з тими потужностями, які Україна має зараз, вона може боротися з агресором та відвойовувати власну територію.

Окремо Ігор Клименко відмітив героїзм українських надзвичайників, які врятували тисячі життів з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, їм вдалося ліквідувати приблизно 15 тисяч пожеж, які виникли внаслідок обстрілів РФ.

Зазначимо, що Механізм цивільного захисту Євросоюзу – це найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій, що особливо актуально для України, у якій вже понад рік триває повномасштабна війна.