Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко у Facebook.
Міністр внутрішніх справ зазначив, що Україна отримала дорожню карту восени минулого року, виконала усі кроки й стала 36 учасницею.
За його словами, підписання угоди про вступ України в систему Механізму цивільного захисту ЄС – це крок України до спільної європейської сім’ї. Міністр підкреслив, що навіть попри постійні атаки зі сторони РФ, світ з Україною.
“Ця угода робить нас повноцінним учасником системи Міжнародної координаційної допомоги і координаційної реакції на будь-які наслідки надзвичайних подій. Тому ми ще на крок стали ближче до Європейського Союзу”, – заявив очільник МВС України.
Своєю чергою, комісар ЄС Янез Ленарчич привітав цю угоду та заявив, що Україна – це дійсно частина європейської родини.
За його словами, з тими потужностями, які Україна має зараз, вона може боротися з агресором та відвойовувати власну територію.
Окремо Ігор Клименко відмітив героїзм українських надзвичайників, які врятували тисячі життів з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, їм вдалося ліквідувати приблизно 15 тисяч пожеж, які виникли внаслідок обстрілів РФ.
Зазначимо, що Механізм цивільного захисту Євросоюзу – це найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій, що особливо актуально для України, у якій вже понад рік триває повномасштабна війна.
- Станом на квітень 2023 року близько 30% території України заміновано, відтак знадобиться понад 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя.
- Гуманітарне розмінування українських земель буде відбуватись за допомогою новітніх технологій – сапери почнуть використовувати спеціальні протимінні дрони, які незабаром доставлять в Україну.
- За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування території України буде коштувати 37,4 млрд доларів.