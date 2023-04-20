Станом на квітень 2023 року близько 30% території України заміновано, відтак знадобиться понад 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час Міжнародного саміту міст і регіонів в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

За словами Ігоря Клименка, зараз перед Україною стоїть величезний виклик, а саме – яким чином на деокуповані території повернути життєдіяльність та зробити їх безпечними для громадян. Адже близько 30% території України заміновано.

Через це щодня гинуть та отримують поранення не лише вибухотехніки, але й цивільні. За його словами, співробітниками ДСНС розміновано, обстежено та очищено 800 квадратних кілометрів.

Крім того, ДСНС знешкоджено 350 тисяч вибухонебезпечних предметів, Національною поліцією – 210 тисяч, а Національною гвардією – 27 тисяч.

З огляду на велику замінованість України в Міністерстві внутрішніх справ створено Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування.

“Ми уже практично закінчуємо підготовку додатково ще 400 наших саперів, які розпочнуть роботу вже у червні-липні. І набираємо зараз ще додатково 500 осіб, які також після відповідного навчання будуть готові до виконання своїх обов’язків”, – підсумував Ігор Клименко.

Зазначимо, що у квітні в Україні стартував проєкт тестування світових технологій з виявлення мін в реальних умовах, покликаний залучити світові компанії, що мають передові технології в галузі протимінної діяльності до розмінування території України.

Цей проєкт буде реалізовано на одному з полігонів, віддалених від зони бойових дій, у співпраці з Міністерством оборони України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій вже в травні 2023 року.

Пілотний проєкт передбачає тестування технологій обстеження потенційно небезпечних територій за допомогою безпілотних технологій. Виробникам запропоновано обстежити та картографувати територію площею до 50 га з наявними на ній мінами (під поверхнею) та боєприпасами, що не вибухнули (на поверхні).

Умови проєкту передбачають складну місцевість з наявністю рослинності, не виключають складні погодні умови. Компанії, що візьмуть участь в пілотному проєкті, можуть застосовувати будь-яку технологію, яку вважають необхідною, для збору і аналізу даних з об’єкта.

За підсумками тестів учасники мають представити звіт, що включатиме, зокрема, нанесені на карту точні координати виявлених вибухонебезпечних предметів, тип об’єкта, фотографії, примітки до поля, позначку часу, метадані тощо.

Також учасникам пропонується представити план масштабування пілотного проєкту на роботи з розмінування території України, включно з вартістю робіт, потребою в персоналі тощо.

За даними Мінекономіки, станом на сьогодні близько 174 тисяч квадратних кілометрів території України є потенційно забрудненими, потребують нетехнічного та технічного обстеження та, в разі потреби, розмінування. Зазначається, що це надзвичайно великий обсяг робіт. Водночас сучасні технології дозволяють значно пришвидшити процес розмінування.