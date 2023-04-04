Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів.

“Закликаємо партнерів до активної взаємодії. Зокрема, перспективним є формат патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами. Адже гуманітарне розмінування сприятиме поверненню життя на деокуповані території. І дозволить реалізовувати інші проєкти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури”, – зазначив глава уряду.

А також подякував усім, хто допомагає. Європейський Союз, США, Канада та Японія, за його словами, на сьогодні є лідерами в підтримці гуманітарного розмінування.

Відтак залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги, також є попередні домовленості про ще 73 млн доларів.

Зазначимо, що Міністерство оборони і американська консалтингова та інженерна фірма Tetra Tech обговорили співпрацю щодо створення в Україні Навчального центру з гуманітарного розмінування.

У Навчальному центрі протягом року планується підготувати 500 фахівців з розмінування. До процесу долучатимуться і представники операторів протимінної діяльності, які на сьогодні працюють в Україні.

“Ми все робимо для того, щоб максимально збільшити спроможність наших груп розмінування для очищення територій України від “подарунків”, які залишила нам війна. Для цього максимально залучаємо іноземних партнерів. Один з прикладів співпраці – робота із компанією Tetra Tech”, – прокоментував перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександр Павлюк.

Крім того, він наголосив, що компанія готова розгорнути центр підготовки спеціалістів з розмінування, який, за попередньою інформацією, готуватиме близько 500 українських фахівців протягом року. За словами генерал-лейтенанта, це – потужний крок і одна зі складових спільного плану з розмінування України.